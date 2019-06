Hà Nội: Chạy ngược chiều trên Đại lộ Thăng Long, nam thanh niên đi xe máy bị tông tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h25 phút tối 8/6 tại lối ra cầu vượt Tây Mỗ đường Đại lộ Thăng Long hướng Hà Nội đi huyện Quốc Oai xảy ra vụ TNGT giữa mô tô mang BKS 29X-453.95 đi ngược chiều trên cao tốc va chạm với ô tô mang BKS 99A-167.18.



Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT trên, công an địa bàn, Đội CSGT trật tự cơ động, Đội cảnh sát điều tra Công quận Nam Từ Liêm đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, quá trình khám nghiệm hiện, cơ quan công an xác định người điều khiển mô tô mang BKS 29X-453.95 do Lê Quang Chiến (SN 1988, trú tại xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Còn tài xế điều khiển ô tô mang BKS 99A-167.18 do Trần Quang Thống (SN 1979, trú tại Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

M.H