Hà Nội cách ly 1 trường hợp từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, sốt

Chiều 27/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của UBND TP Hà Nội đã họp khẩn để triển khai các công tác ứng phó với dịch.

Tại cuộc họp, ông Trần Thế Cương - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, qua rà soát, trên địa bàn có 504 trường hợp từ nước ngoài, hoặc đi công tác, thăm quan từ Đà Nẵng về địa bàn.

Trong đó, có một công dân có biểu hiện ho rát họng, quận đã đưa vào Bệnh viện Bắc Thăng Long cách ly, rà soát người cùng gia đình và các trường hợp tiếp xúc.

Toàn cảnh cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội. Ảnh: Bảo Loan

Theo ông Cương, công dân này đến Đà Nẵng từ 13/7, đến 26/7 trở về địa phương. Đến ngày 26/7, quận đã nhận được thông tin về ca nghi ngờ mắc này đang trú tại địa bàn phường Xuân Đỉnh.

Ông Cương cho biết: "Chúng tôi vừa nhận được thông tin về kết quả xét nghiệm âm tính của trường hợp này".

Tại phiên họp, ông Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức rà soát người nước ngoài trên địa bàn, tính đến thời điểm hiện tại có 151 người nước ngoài đang lưu trú, không có trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Ông Long cho biết, quận đã giao các phường rà soát, khuyến cáo 526 công dân đi từ Đà Nẵng về từ ngày 1/7 tự cách ly tại nhà.

Tại cuộc họp, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 quay trở lại, đơn vị đã điều chỉnh kịp thời chương trình, kế hoạch trong nội dung kích cầu du lịch của thành phố trong thời gian tới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên thông tin, cập nhật đến các doanh nghiệp về việc tạm hoãn một số các hoạt động kích cầu du lịch trong tháng 8; phối hợp Sở Y tế kiểm tra các khách sạn đăng ký nơi cách ly cho các chuyên gia và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP xác định Hà Nội là một trong những địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao. Ảnh: Bảo Loan

Theo tổng hợp nhanh của 16 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn, các doanh nghiệp này đã đưa đón 1.850 khách đến Đà Nẵng từ 1/7 đến 27/7.

Thời gian tới, Sở Du lịch tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoạt động du lịch đảm bảo phòng, chống dịch cho khách du lịch, nhân viên…

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại các địa phương khi chưa truy tìm được nguồn F0 của các ca đã phát hiện, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP xác định Hà Nội là một trong những địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trên cơ sở đó, ông Chung đề nghị rà soát tất cả những người đi từ Đà Nẵng từ 8/7 đến nay, với tinh thần chủ động, phát hiện kịp thời, ngăn chặn nhanh chóng, không để lây lan rộng.

Tập trung rà soát những người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, đặc biệt là những nơi có dịch như quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng); Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trung tâm tiệc cưới For you Palace (Hải Châu)…

Đối với những trường hợp trên đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà. Các trường hợp đi du lịch tại Đà Nẵng phải chủ động khai báo y tế và chủ động theo dõi sức khỏe của mình.

Với tinh thần tự giác, Chủ tịch UBND TP đề nghị người dân cần phát hiện nhanh, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, giám sát chặt chẽ sức khỏe của mình.

Các đơn vị liên quan phải tiến hành quy trình phòng chống dịch, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, cách ly và tổ chức xét nghiệm thường xuyên. Đồng thời, duy trì việc dùng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Các cơ sở y tế của quận huyện và CDC Hà Nội tiếp tục duy trì đội phản ứng nhanh và đảm bảo duy trì trực 24/7.

Chủ tịch TP Hà Nội cũng lưu ý tiếp tục khởi động lại ứng dụng Smart City để người dân kịp thời phản ánh thông tin; chú ý phòng chống dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, các dịch bệnh mùa hè khác cùng với phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, hỗ trợ các đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch, đảm bảo đúng đủ, chính xác, nhanh, kịp thời.

Bảo Loan