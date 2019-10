Theo ghi nhận của PV, gần trưa ngày 17/10, tại Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, lực lượng quân đội và Công an quận Hoàng Mai đã có mặt để hỗ trợ người dân xách nước cũng như thau rửa bể ngầm, bể trên nóc các tòa nhà sau sự cố nhiễm dầu thải từ Nhà máy nước sạch Sông Đà.



Liên quan đến sự việc, Lãnh đạo BCH Quân sự quận Hoàng Mai cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, trong ngày 17/10, Ban chỉ huy quân sự quận cùng lực lượng dân quân đã có mặt tại khu chung cư HH Linh Đàm để hỗ trợ người dân thau rửa, vệ sinh bể chứa nước ngầm và cả bể trên mái.

BCH Quân sự quận Hoàng Mai có mặt tại Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm hỗ trợ người dân thau bể nước.

"Chúng tôi phối hợp với ban quản trị tòa nhà khu HH Linh Đàm tiến hành súc, nạo, rửa cả bể trên bể dưới, 2 bể khoảng 10.000m. Trước mắt, lực lượng hỗ trợ xử lý các bể chứa nước tại khu HH, các khu lân cận sẽ triển khai sau, nếu có kế hoạch của quận", lãnh đạo BCH Quân sự quận Hoàng Mai thông tin.

Lực lượng công an cũng có mặt để hỗ trợ người dân vận chuyển nước lên căn hộ.

Trao đổi với PV, anh Khánh – đại diện cư dân cho biết: "Lực lượng quân đội tiến hành thau rửa bể nước ngầm khoảng 5.000m3 và bể trên mái khoảng 1.000m3. Việc cư dân nhận được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng khiến người dân tại đây vô cùng cảm kích".

Sự hỗ trợ nhiệt tình của các lực lượng chức năng khiến nhiều cư dân tại đây cảm kích.

Trước đó, ngày 16/10, Viwasupco đã ra thông báo cắt nước toàn tuyến để phục vụ việc thau rửa đường ống sau sự cố. Đến ngày 17/10 đơn vị này đã thông báo cấp nước trở lại.

Việc xuất hiện lực lượng quân đội, công an hỗ trợ hàng vạn cư dân trong việc thau bể, lấy nước trong ngày 17/10 đã khiến không ít người dân cảm thấy an lòng trước "cơn bão" thiếu nước sạch. Người dân cũng hi vọng, trong thời gian ngắn nhất, tình hình nước sạch sẽ được cấp trở lại để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của cư dân HH nói riêng và toàn Hà Nội nói chung.

Lê Bảo