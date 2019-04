Trưa ngày 16/4, thông tin từ Công an TP. Hà Giang (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị này vẫn đang điều tra vụ người đàn ông được phát hiện chết trong ngôi nhà hoang nằm trên địa bàn thôn Tả Vải, xã Ngọc Đường (TP. Hà Giang).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó vào đêm ngày 14/4, một số người dân sinh sống tại thôn Tả Vải ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc theo gió thổi vào khu dân cư. Tiến hành kiểm tra khu vực xung quanh, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể 1 nam giới đang trong quá trình phân hủy mạnh. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một ngôi nhà hoang nằm ở khu vực ít người qua lại.

Ảnh minh họa

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1m60. Bên cạnh thi thể nạn nhân là 1 chiếc ba lô chứa vài bộ quần áo, bên trong có ít tiền lẻ cùng 4 điếu thuốc lá nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Hiện cơ quan công an vẫn chưa xác định được độ tuổi của nạn nhân do thi thể đã phân hủy mạnh. Công an TP Hà Giang đã phát đi thông báo để những gia đình có người thân mất tích thời gian gần đây trên địa bàn đến trình báo và phối hợp cung cấp thông tin.

Nạn nhân đã được chính quyền địa phương mai táng.

Huyền Chi