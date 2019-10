GoViet khoá app tài xế vì hành hung người mẫu lưỡng tính 'The Face'

Ngày 26/10, trao đổi với chúng tôi, đại diện GoViet cho biết đã chính thức tạm dừng dịch vụ, khoá app tài xế của hãng này sau hành vi hành hung khách hàng .

GoViet cho biết rất tiếc về sự việc vừa qua và chân thành bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những người bị ảnh hưởng từ tình huống đã xảy ra.

"Ngay sau khi tiếp nhận sự việc từ phía khách hàng, chúng tôi đã gọi điện chia sẻ với khách hàng và tiến hành làm việc với các bên liên quan để xác minh vụ việc và đề xuất sự hỗ trợ nếu cần. Với đối tác tài xế trong vụ việc, chúng tôi đã tạm dừng dịch vụ, khoá app tài xế để tiếp tục điều tra", đại diện GoViet nói.

Cũng trong trưa nay (26/10), GoViet đã có buổi làm việc trực tiếp với khách hàng. Theo GoViet, sự thiện chí, cầu thị của khách hàng được đơn vị này đánh giá cao và rất cảm kích. Đồng thời cũng ghi nhận tinh thần hợp tác của đối tác tài xế và khách hàng trong việc cung cấp thông tin để cùng tìm ra phương án giải quyết.

Trong tuần sau, GoViet sẽ tổ chức một buổi hoà giải giữa đối tác tài xế và khách hàng, sẽ huy động các nguồn lực hỗ trợ các bên khi cần thiết. "Chúng tôi hy vọng các bên sẽ hướng tới việc giải quyết vấn đề một cách ổn thoả nhất có thể", đại diện GoViet chia sẻ thêm.

GoViet khẳng định sự an toàn và sức khoẻ của những người sử dụng dịch vụ cũng như của các tài xế được ưu tiên hàng đầu, không khoan nhượng bất cứ hành vi nào đi ngược lại nguyên tắc này.

Trước đó, sự việc xảy ra lúc 17h50 ngày 25/10 tại địa chỉ 284 đường Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10, TP. HCM).

Theo lời của hành khách Nguyễn Phạm Minh Đức (SN 1990, quê An Giang) - hành nghề người mẫu với biệt danh MiD Nguyễn, vào thời gian trên người mẫu này có việc gấp nên đặt xe qua app GoViet thì được tài xế Hoàng Quốc Trọng đến đón.

Tuy nhiên, khi đến tài xế tỏ thái độ côn đồ rồi đuổi MiD Nguyễn xuống xe, sau đó lao vào hành hung khách hàng vô cớ.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, nam tài xế Quốc Trọng cho biết do bị khách hàng có lời lẽ chửi bới rồi lao vào đánh trước nên anh mới đánh trả lại một cái. Sau đó được đồng nghiệp can ngăn nên hai bên mới dừng xô xát. Khi khách đón xe khác bỏ đi, tài xế này đến Công an phường trình báo sự việc.

Theo Tứ Quý (Nhịp Sống Việt)