Gọi bạn đi ăn cơm tối, phát hiện bạn chết trong căn phòng khóa trái

Nạn nhân được xác định là Trần Văn Tuấn (32 tuổi, quê Thanh Hoá).

Sự việc được phát hiện vào khoảng 20h tối 9/4, tại phòng trọ số 81 nằm trên đường An Phú 26, khu phố 2, phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương.

Vào thời gian trên, bạn của Tuấn đến phòng nạn nhân để gọi đi ăn cơm tối.

Đứng trước cửa phòng gọi mãi nhưng không thấy nạn nhân trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, người này liền nhòm qua khe hở vào trong thì phát hiện bạn mình đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phá khóa vào trong đồng thời bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân ban đầu sự việc.

Hàng trăm người dân hiếu kì đứng theo dõi vụ việc.

Theo những hàng xóm, nạn nhân sống một mình và mới chuyển đến phòng trọ trên được 5 ngày thì xảy ra sự việc trên.

Đến 22h cùng ngày, công tác khám nghiệm vẫn chưa được hoàn tất. Hàng trăm người dân hiếu kì vẫn tập trung trước lối dẫn vào phòng trọ để theo dõi sự việc.

Nguyên nhân cái chết đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Phạm Diện (Soha/Trí Thức Trẻ)