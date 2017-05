Giữa hè, Hà Nội se lạnh, Sa Pa rét 12 độ C

Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cho biết, ngày và đêm hôm qua (18/05), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió tây nam trên cao nên ở Bắc Bộ và và các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế đã có mưa, có nơi mưa vừa và dông; với lượng mưa trong 24h vừa qua có một số nơi có lượng mưa khá lớn như: Sìn Hồ 34.7mm, Tam Đường 43.9mm, SaPa 32.9mm, Đồng Văn 23.6mm, Tương Dương 24.2mm.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió tây nam trên cao nên ngày hôm nay (19/05) ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Người đi đường co ro trong cái lạnh vào giữa tháng 5 ở Hà Nội. Ảnh: Trí thức trẻ

Hai ngày nay, dù đã vào hè song miền Bắc đang hiếm hoi trải qua những ngày se lạnh do tác động của sóng lạnh yếu kết hợp mưa ẩm diện rộng.

Nhiệt độ tại miền Bắc đồng loạt giảm 2-6 độ C. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng xuống mức 22-25 độ C, vùng núi phía Tây Bắc Bộ xuống 19-22 độ C.

Đến đêm qua, khi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, cảm giác se lạnh rõ hơn khi nhiệt độ vùng đồng bằng giảm còn 20-21 độ, các tỉnh vùng núi Tây Bắc Bộ se lạnh 18-19 độ C, riêng Sa Pa (Lào Cai) rét 12 độ.

Sang đến hôm nay, khi mưa giảm, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng trở lại thêm 2-4 độ. Cao nhất tại Hà Nội hôm nay lên mức 28 độ. Các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh phổ biến 26 độ, TP Lạng Sơn 25 độ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ đồng loạt ở mức 23-25 độ C.

Kiểu thời tiết này còn tồn tại ở miền Bắc đến hết ngày hôm nay, sang ngày mai, nhiệt độ sẽ tăng trở lại, trời nắng.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên hôm nay còn có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24oC: Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, phía Nam có nơi trên 30 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC.

K.N