Giỗ tổ Hùng Vương: Hàng triệu trái tim hướng về đất Tổ

Hàng vạn người đang ùn ùn đổ về dịp Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng. Ảnh: Mộc Trà

Tổ chức giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều nét mới trong dịp lễ năm 2019

Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 có nhiều nét mới, nổi bật là phương châm xã hội hoá công tác tổ chức lễ hội. Hầu hết các nhiệm vụ trong chương trình được giao cho các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành, thị tỉnh Phú Thọ một cách chuyên sâu, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, địa phương. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cũng theo hướng tinh thần xã hội hoá, để dần dần đưa các hoạt động lễ hội trở về với cộng đồng, để người dân thực sự làm chủ lễ hội.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng không chỉ còn là hoạt động chính do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức thực hiện mà bắt đầu từ năm nay, toàn bộ 13 huyện, thành, thị cũng thực hiện nội dung này theo chương trình, kịch bản riêng của mỗi địa phương. Việc này vừa phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các địa phương tham gia vào các hoạt động giỗ Tổ, củng cố khối đại đoàn kết giữa chính quyền với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện đúng giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, là sự riêng có của dân tộc Việt Nam.

Phần lễ gồm 6 hoạt động chính, trong đó Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức tại Đền Thượng ngày 10/3 năm Kỷ Hợi, tức ngày 14/4/2019. Cùng với lễ dâng hương được tổ chức trên Đền Thượng, các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn; tỉnh Phú Thọ có chủ trương vận động mỗi gia đình có một “mâm cơm tri ân” do gia đình tự chuẩn bị, đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên chung của dân tộc vào thời điểm Chủ lễ đọc Chúc văn trên Đền Thượng.

Không gian phần Hội được trải rộng từ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đến thành phố Việt Trì, trong đó nổi bật là chương trình khai hội Đền Hùng bắt đầu từ 19h45 ngày 8/3 năm Kỷ Hợi (tức ngày 12/4/2019) với các hoạt động: Trình diễn diễn xướng dân gian, chương trình nghệ thuật chào mừng với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật 4 tỉnh và các ca sỹ nổi tiếng. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì.

Cùng với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, triển lãm, diễn xướng như mọi năm, phần hội năm nay còn diễn ra nhiều hoạt động có nét mới như: Hội sách đất Tổ tại Ngã 5 Đền Giếng khai mạc ngày 2/3 năm Kỷ Hợi (tức ngày 6/4/2019); chương trình thi trưng bầy hoa, cây cảnh tại Bảo tàng Hùng Vương, TP Việt Trì; tổ chức các hoạt động văn nghệ biểu diễn hằng đêm tại sân khấu Quảng trường Hùng Vương; hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các vùng miền năm 2019. Một điểm mới nữa là quy mô tổ chức hội trại văn hoá năm nay được mở rộng, ngoài gian trại của 13 huyện, thành, thị trong tỉnh còn có sự tham gia gian hàng quảng bá thương hiệu, sản phẩm của nhiều doanh nghiệp lớn trong cả nước với nhiều sản phẩm phong phú.

Quyết tâm thực hiện “5 không”

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo sự hài lòng cho nhân dân và du khách thập phương, tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện "5 không" tại lễ hội (Không có tình trạng ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả mang tính “chặt, chém”; không có người ăn xin, ăn mày; không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm; không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm). Tổ chức chỉnh trang cơ sở vật chất tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng như đầu tư, tôn tạo cảnh quan khu vực Ngã 5 Đền Giếng; chỉnh trang cảnh quan trục hành lễ; sắp xếp, bố trí các điểm kinh doanh dịch vụ đảm bảo khoa học, hợp lý và phù hợp với cảnh quan chung của Khu Di tích; nâng cấp các bãi đỗ xe theo hướng giao thông khép kín; xây dựng mới các khu vệ sinh cao cấp phục vụ nhân dân và du khách thập phương...

Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; chống ùn tắc, chen lấn, xô đẩy và đảm bảo an toàn giao thông; có các phương án cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống khi có sự cố xảy ra. Triển khai đưa vào hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hướng dẫn người dân và du khách về giao thông, điểm tham quan, tour du lịch và các dịch vụ tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Năm nay, bãi đỗ xe trung tâm lễ hội tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được cải tạo, mở rộng với tổng diện tích hơn 6ha, sức chứa trên 2.000 xe ô tô các loại. Toàn bộ phương tiện ô tô sẽ được chuyển về bãi xe trung tâm lễ hội… để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ khi lượng du khách về đông; giúp du khách di chuyển thuận tiện khi về với Đền Hùng.

Từ ngày 9/3 Âm lịch, các hoạt động sẽ được Ban tổ chức triển khai gồm: Lễ hội đền Tam Giang gắn với Hội thi bơi Chải truyền thống trên sông Lô; Chương trình biểu diễn nghệ thuật của thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Sơn La; UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Các gia đình trên địa bàn tỉnh có "mâm cơm tri ân" do gia đình tự chuẩn bị, đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên chung của dân tộc vào thời điểm Chủ lễ đọc Chúc văn; Lễ Dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh.

Mộc Trà