Giật mình với cả trăm vòng hoa viếng đổ đầy đường

Càng bất ngờ hơn, khi vừa rẽ phải để vào đường Hùng Vương nối dài, thuộc phường 6, TP Tân An thì tiếp tục nhìn thấy cả trăm vòng hoa viếng đám tang được đổ đầy từ vỉa hè tràn xuống lòng đường.

Vòng hoa viếng đám tang đổ đầy vỉa hè và tràn xuống lòng đường ở gốc đường Hùng Vương nối dài, thuộc phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Theo ghi nhận tại nơi đây, trên tất cả vòng hoa viếng này đều có tên các cơ quan, đơn vị như Chi nhánh Trường Sơn 7 - Bình Đoàn 12, Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Long An, GTVT tỉnh Long An, Công ty TNHH Thế giới kỹ thuật, Sở GTVT TPHCM, Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An, Bưu điện tỉnh Long An, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Long An, Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Long An… mang đến để viếng.

Khoảng 10 vòng hoa viếng đám tang đặt đặt trên đảo giao thông giữa đường, thuộc phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Người dân xung quanh khu vực thì cho biết, khu vực này vừa có đám tang, khi tang lễ xong thì họ đưa ra ngoài để chờ xe đến mang đi nơi khác đổ. Trong khi chờ đợi thì có người bán vé số đến lựa để mang về bán, nhưng do nhiều quá chở đi không hết nên người này mang qua đảo giao thông giữa đường để tạm rồi sẽ quay lại chở đi tiếp.

Theo Thành Danh (CAND Online)