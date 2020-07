Giáo hội Phật giáo đề nghị dừng lễ hội

Ngày 30/7, hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký văn bản gửi các địa phương, đề nghị tăng cường phòng chống Covid-19.

Theo đó, những ngày qua, nhiều địa phương xuất hiện ca lây nhiễm nCoV trong cộng đồng, nên diễn biến của dịch lần này rất phức tạp.

Vì vậy, Giáo hội đề nghị các địa phương xem xét lùi thời gian tổ chức Đại giới đàn (ngày hội trao truyền giới pháp cho người xuất gia). Các trường hạ (nơi tăng ni tập trung) đang an cư tập trung có thể chuyển sang an cư tại chỗ. Tăng ni về các trụ xứ tâm niệm an cư để đảm bảo an toàn trong dịch bệnh.

Học viện Phật giáo, cơ sở đào tạo phải cấm túc an cư, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để đảm bảo sức khỏe tăng ni sinh.

Giáo hội kêu gọi tăng ni, phật tử thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn. Người đi qua vùng dịch thì khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe.

Đến chiều 30/7, Việt Nam ghi nhận 459 ca dương tính nCoV, trong đó 369 người được chữa khỏi, chưa có người tử vong.

Theo Viết Tuân

VnExpress