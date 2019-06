Gian lận thi cử ở Sơn La: ĐBQH đề nghị Bộ Công an vào cuộc nếu địa phương làm không ra lẽ

Vụ việc gian lận thi cử xảy ra ở các tỉnh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã và đang gây bức xúc dư luận. Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ cũng như đưa ra ánh sáng những vi phạm của cá nhân, tổ chức để xử lý nghiêm.

Trong khi đó, việc gian lận thi cử tại Sơn La vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo các ĐBQH cũng như người dân. Đặc biệt, có thông tin việc chi tiền mua điểm, nhiều ĐBQH cho rằng để đảm bảo tính khách quan trong quá trình điều tra, Bộ Công an nên vào cuộc thay vì để Công an địa phương làm.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp)

Trao đổi với phóng viên tại hành lang Quốc hội, ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết: “Hiện vụ gian lận thi cử tại Sơn La càng trở nên phức tạp khi có đến 8 bị can khai nhờ nâng điểm thi, song những người liên quan chỉ nói “nhờ xem điểm thi” hoặc phủ nhận. Thậm chí, có trường hợp bỏ cả tiền tỷ để nâng điểm nhưng đến giờ không ai nhận”.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng cho hay, theo diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Sơn La triệu tập, xác minh với 18 đối tượng trung gian và làm việc với 42 trường hợp là cha mẹ, người thân của 44 thí sinh trong danh sách được nâng điểm.

Tuy nhiên, còn có mâu thuẫn giữa lời khai của các bị can với một số đối tượng trung gian hay giữa người trung gian này với người trung gian khác về một số nội dung như: có chuyển thông tin cá nhân thí sinh hay không chuyển, nhờ nâng điểm hay nhờ "xem điểm thi", đưa tiền hay không đưa tiền.

Đặc biệt, trước những ý kiến nên để Bộ Công an trực tiếp vào cuộc thay vì để công an địa phương điều tra, ĐBQH Phạm Văn Hoà nhấn mạnh: "Tôi rất tin tưởng cơ quan chức năng tại địa phương, đặc biệt là lực lượng điều tra, khối tư pháp địa phương. Nhưng, tình hình diễn biến giữa người nhận và người đưa hối lộ không điều tra ra được thì cần Bộ Công an vào cuộc. Tôi tin chắc rằng sự việc sẽ được làm sáng tỏ. Một vụ án rất nghiêm trọng, nếu công an địa phương không làm cho ra lẽ thì tôi đề nghị Bộ Công an vào cuộc".

Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn (đoàn Hà Nội) cho rằng: “Mặc dù Công an tỉnh Sơn La điều tra nhưng vẫn có sự giám sát, hỗ trợ từ Bộ Công an. Đây không chỉ là phạm vi của tỉnh mà còn ảnh hưởng đến tâm lý trên toàn quốc. Bằng chứng để nói họ có đưa tiền hay không thì việc điều tra cũng không hề đơn giản”.

ĐBQH Nguyễn Quang Tuấn cũng bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng, nếu Bộ Công an vào cuộc sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, còn về khách quan, công bằng tôi tin cơ quan hành pháp ở Sơn La làm khách quan, công bằng”.

Lê Bảo