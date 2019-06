Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La “cáo bệnh”, chưa làm việc với đoàn kiểm tra Trung ương

Ngày 29/6, Sở GD&ĐT Sơn La đã có văn bản báo cáo Tỉnh ủy Sơn La về việc ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc sở này không thể làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra T.Ư do đang điều trị bệnh ở Hà Nội.

Trước đó, ngày 26/6, Tỉnh ủy Sơn La đã có công văn mời ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào 10 giờ sáng ngày 27/6.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được công văn trên, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La đã ký văn bản báo cáo Tỉnh ủy Sơn La về việc Giám đốc Sở GD-ĐT không thể dự và làm việc với đoàn công tác theo lịch trên bởi ông Đức hiện đang bị ốm và phải điều trị bệnh ở Hà Nội.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Sơn La, trong tuần tới ông Đức mới có thể về Sơn La làm việc với đoàn công tác.

Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xuất hiện sau khi cơ quan công an khởi tố một số cán bộ của sở hồi cuối tháng 7/2018.

Ngày 19/6 vừa qua, Ban bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng của ông Hoàng Đức Tiến, gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Bí thư nhận thấy ông Hoàng Tiến Đức, với cương vị Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban Chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, đã trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La có 2 thành viên Ban chỉ đạo có con ruột dự thi là vi phạm quy chế thi.

Ngoài ra, ông Đức còn chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo, Hội đồng thi, Ban chấm thi và các khâu trong quá trình thi; thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, một số cán bộ bị khởi tố, điều tra, xử lý hình sự.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.

Trước đó, trong tâm điểm gian lận thi cử, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La xin nghỉ phép 8 ngày (kể từ 18-26/4) do có việc gia đình đột xuất.

Thời điểm ông Đức nghỉ phép trùng thời gian Cục Đào tạo - Bộ Công an vừa bàn giao 25 thí sinh trúng tuyển các trường ngành công an do liên quan tới gian lận, nâng điểm về địa phương.

Khi cơ quan chức năng phát hiện tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ngày 19/7/2018, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La khẳng định với báo chí: Toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào.

Ngày 24/5/2019, Cơ quan ANĐT của Công an tỉnh Sơn La hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 8 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đáng chú ý trong số 8 bị can bị đề nghị truy tố này có tới 6 người nguyên là cán bộ ngành Giáo dục Sơn La.

Nhật Tân