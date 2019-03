Giải cứu cô gái trẻ nhảy sông Tô Lịch tự tử, một cảnh sát bị thương

Chiều tối 21/3, đại diện lãnh đạo Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết vừa giải cứu thành công một cô gái nhảy sông Tô Lịch tự tử.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cô gái buồn chuyện tình cảm nên đã có hành động dại dột. Nạn nhân sinh năm 1992, quê ở Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 21/3, nhiều người dân sống gần sông Tô Lịch (đoạn qua đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện một cô gái trẻ có ý định tự tử.

Cảnh sát rất vất vả mới đưa được cô gái lên bờ về trụ sở công an phường. Ảnh: PV

Theo đó, người này bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống sông. Rất may, do nước sông cạn, có mùi hôi thối nên cô gái quay lên bờ. Tuy nhiên, ít phút sau, nạn nhân tiếp tục nhảy xuống sông lần 2.

Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa đã lập tức có mặt. Tuy nhiên, phải rất vất vả, các chiến sĩ mới đưa được cô gái lên bờ an toàn. Đáng chú ý, quá trình giải cứu nạn nhân, đã có chiến sĩ bị thương do dẫm phải vật nhọn.

Hiện cảnh sát đang liên hệ với gia đình để tới đón cô gái về nhà.

Mỹ Diệp