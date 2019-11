Gia đình các nạn nhân gặp nạn tại Anh sẽ phải đóng bao nhiêu tiền để đưa thi thể người thân về nước?

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết đã có thông tin của Bộ Ngoại giao về chi phí đưa thi hài hoặc tro cốt của các nạn nhân tử vong ở Anh về nước.

Hiện cơ quan chức năng Việt Nam và Anh đang phối hợp để đưa thi thể các nạn nhân tử vong trong container từ Anh về Việt Nam sớm nhất có thể.



Ông Nguyễn Đình Gia, bố nạn nhân Nguyễn Văn Lượng mỏi mòn chờ thi thể con.

"Nguyện vọng của các gia đình là được đưa thi thể các nạn nhân về Việt Nam. Trước đó một số gia đình đã làm đơn yêu cầu đưa tro cốt người thân về nhưng sau đó họ đã rút đơn và muốn đưa thi thể người thân về an táng.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao để đưa tro cốt về nước gia đình phải đóng chi phí 41.100.000 đồng, để đưa thi hài về thì 66.240.000 đồng. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác là khi nào thi thể các nạn nhân được đưa về nước" - ông Cường thông tin.

Cũng theo ông Cường, hiện gia đình đều rất nóng lòng. Họ mong cơ quan chức năng giữa hai nước sớm làm thủ tục để con em họ được đưa về quê an táng sớm nhất.

Ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) có con trai là Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi) tử nạn tại Anh cho biết: "Đã gần 1 tháng trôi qua mà thi thể con vẫn chưa được đưa về nước, gia đình chúng tôi đau lòng lắm. Gia đình tôi chỉ mong cơ quan chức năng của hai nước sớm làm thủ tục, hỗ trợ chi phí đưa thi thể con tôi về sớm. Mỗi ngày trôi qua phải trông ngóng tin tức con gia đình tôi đau đớn lắm".

Gia đình các nạn nhân mong sớm đưa thi thể người thân về an táng.

Còn gia đình ông Võ Nhân Quế (trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), bố nạn nhân Võ Nhân Du cho hay, hiện gia đình chúng tôi vẫn chưa biết khi nào có thể đưa thi thể con về nước, nhưng gia đình đã nhận được thông báo để đưa thi thể con về an táng gia đình phải đóng số tiền hơn 66 triệu đồng.



"Dù phải đóng tiền gia đình tôi cũng có gắng vay mượn, nhưng gia đình mong muốn sớm đưa được thi thể con về an táng cho nhẹ lòng" - ông Quế tâm sự.

Ngày 14/11, Bộ Ngoại giao đã gửi công văn cho các địa phương có nạn nhân tử vong tại Anh về việc phối hợp xử lý vụ 39 người tử vong tại Anh.

Bộ Ngoại giao yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án tiếp nhận thi hài/lọ tro tại sân bay và vận chuyển về địa phương để bàn giao cho các gia đình nạn nhân.

Dựa theo công văn của bộ Ngoại giao thì các gia đình có nạn nhân tử vong tại Anh sẽ phải tự thanh toán các chi phí để đưa thi thể nạn nhân tại Anh về quê nhà để mai táng.

Trước đó, rạng sáng 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, đông bắc Thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo về một phát hiện bên trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Khi các nhân viên y tế mở cửa thùng xe, họ phát hiện thi thể 38 người lớn và 1 thiếu niên, được cho là người nhập cư.



Tối 7/11, Bộ Công an Việt Nam cho biết, cơ quan thực thi pháp luật của Anh xác nhận cả 39 thi thể là công dân Việt Nam sau thời gian kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân. 39 nạn nhân tử vong trong xe container ở Anh có hộ khẩu tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.



Sơn Nguyễn