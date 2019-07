Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng 23/7 tại QL5 đoạn chạy qua địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 7 người tử vong và 2 người bị thương. Trong đó, tại vị trí xã Cộng Hòa xảy ra vụ tai nạn kép làm 5 người chết tại chỗ khi các nạn nhân đang đứng chờ để sang đường thì bị xe ô tô tải chở nước đâm trúng.

Trong số 7 nạn nhân tử vong thì có 6 người quê Hải Dương, riêng xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành) có 5 người. Hiện tại, một số nạn nhân đã được gia đình và họ tộc hoàn tất lễ an táng.

Các nạn nhân đang được gia đình lo hậu sự

Là 1 trong hai người may mắn thoát nạn, anh Bùi Quang Hùng (SN 1989), trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa) kể, thời điểm xảy tai nạn, anh và nạn nhân Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989), trú tại xã Thanh Hải (huyện Thanh Hà) đèo nhau trên xe máy làm cùng công ty và đang đứng đợi qua đường thì bất ngờ bị xe tải lao đến đâm trúng. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình văng ra xa, còn không thấy người bạn đi cùng đâu. Lúc sau, anh mới biết, anh Hiếu cùng 4 người khác đã tử vong.



Cũng tại vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra sáng qua, vợ chồng chị Hoàng Thị Em (SN 1985) và anh Lường Văn May (SN 1984), trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn (Sơn La) là những nạn nhân thương tâm nhất, khi vợ chồng anh May vừa mới xuống Hải Dương làm công nhân được 1 ngày. Vụ tai nạn khiến chị Em tử vong tại chỗ, còn anh May bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu và đêm qua được chuyển tuyến lên Hà Nội.

Anh May là con cả trong gia đình, vợ chồng anh có 2 người con nhưng ở cùng bố mẹ và nuôi 1 cháu nhỏ (con của em gái). Trong khi bố mẹ tuổi cao, nhà lại đông miệng ăn và thu nhập dựa vào trồng ngô, sắn khiến cuộc sống càng khó khăn.

Mặc dù, đã dành dụm được chút ít kinh phí nhưng khi xây được căn nhà cấp bốn để lấy chỗ ở cho các thành viên thì phần lớn số tiền đó anh đều vay mượn.

Lo lắng trước khoản nợ làm nhà chưa trả được nên được sự giới thiệu của người thân, vợ chồng anh May xuống Hải Dương xin làm công nhân để có thêm tiền trang trải nợ nần. Tuy nhiên, khi cả 2 vợ chồng mới đi làm được 1 ngày thì tai họa ập xuống …

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc sáng 23/7

Theo đại diện Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, đêm qua đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Lường Văn May được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, glasgow 15 điểm, đồng tử 2 bên đều, phản xạ ánh sáng, đã được đeo nẹp đốt sống cổ, bụng mềm, ngực vững, xây xát bàn tay trái, trật hở bàn ngón 1, xây xát cẳng chân phải.

Đặc biệt, anh May đã được tiểu phẫu khâu vết thương, nẹp bột cẳng bàn chân, cẳng bàn tay. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Phẫu thuật Cột sống của bệnh viện.

Liên quan đến sự việc trên, Công an huyện Kim Thành cho hay, hiện đơn vị tiến hành tạm giữ tài xế xe Hà Văn Hoàng (SN 1993), trú tại huyện Thọ Xuân, (Thanh Hóa) để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên.

Chiếc xe tải lao lên dải phân cách và lật nghiêng

Theo kết quả giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ, trước lúc bị lật xe tải chạy với tốc độ là 65 km/giờ và 20 giây trước khi va chạm, tốc độ xe này là 63 km/giờ. Đặc biệt, quá trình đưa tài xế Hoàng đi kiểm tra, cơ quan chức năng kết luận tài này âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong khí thở.

Trước đó vào lúc 4h30 tại Km63+500 thuộc địa bàn xã Cộng Hòa(huyện Kim Thành), xe ôtô BKS 29B-159.29 do anh Đào Đức Nam (SN 1986), trú tại xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà (cùng tỉnh) điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng đã va chạm với ông Đào Quang Huấn (SN 1938, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa). Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ba vụ tai nạn trong sáng qua trên QL5 thuộc huyện Kim Thành khiến 7 người tử vong

Tiếp đó, vào khoảng 5h30, tại Km 61+800 thuộc địa bàn xã Lai Vu (huyện Kim Thành), xe ô tô đầu kéo BKS 15R-01085 kéo rơ-mooc 16H-3598, do anh Phạm Đức Ngạn (SN 1990), trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) điều khiển va chạm với xe ô tô tải BKS 34L-767. Hậu quả làm tài xế xe tải tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 30 phút sau, tại vị trí của vụ tai nạn đầu tiên khi xe ô tô BKS 29H-150.97 do tài xế Hà Văn Hoàng điều khiển điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng, trên xe chở các thùng đựng nước đóng chai bất ngờ va chạm với dải phân cách giữa 2 làn đường xe cơ giới làm chiếc xe bị đổ nghiêng sang trái theo hướng hành trình và đè lên một số người đi bộ cùng phương tiện đang đứng chờ qua đường. Vụ tai nạn này khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương.

Đức Tùy