Gần chục ôtô của người dân bị rạch lốp lúc sáng sớm

Sáng 27/4, trong lúc lấy xe đi làm, nhiều người dân tại khu tập thể A5 ngõ 28 đường Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) tá hỏa khi thấy lốp xe không còn hơi. Qua kiểm tra, người dân thấy phát hiện lốp xe đã bị đâm rạch nhiều nhát.

Chủ nhân chiếc xe phải tháo lốp đem đi sửa chữa khi phát hiện bị đâm rạch. Ảnh: Đ.L.

Người dân sống tại khu tập thể cho biết camera an ninh cho thấy lúc 5h sáng. khi trời còn nhá nhem, có kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn đâm rạch vào lốp xe.

Anh Minh (bác sĩ), người có xe bị chọc thủng 3 lốp, bức xúc: "Vụ phá hoại khiến công việc của tôi bị đình trệ rất nhiều, ở viện có các bệnh nhân và đồng nghiệp đang đợi. Mong chính quyền sớm làm rõ để vấn đề này không lặp lại gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân".

Chiếc xe chở hàng của một công ty bị đâm thủng lốp sau. Ảnh: Đ.L.

Đây không phải là lần đầu người dân để xe tại đây bị kẻ gian phá hoại tài sản gây ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày. Trước đây đã có một số người dân bị đập bể kính, chọc thủng lốp khi để xe tại sân chung của khu.

Anh Lương, chủ nhân một chiếc xe bị rạch cả 4 lốp cho biết chi phí thay thế có thể lên tới cả chục triệu đồng bởi. Kẻ gian đã đâm rạch nhiều nhát, khiến lốp xe rách sâu và dài nên việc vá lại là không thể.

Lãnh đạo Công an phường Xuân La cho biết sáng nay nhiều người dân đã lên phường làm đơn phản ánh. Công an phường đang điều tra xác minh thông tin và báo cáo lên Công an quận Tây Hồ.

Theo Tri thức trực tuyến