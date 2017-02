Gần 1 tháng mới biết trúng jackpot 29 tỉ vì… đợi ngày Thần Tài

Sáng 8/2, Vietlott đã trao giải cùng lúc cho 3 khách hàng trúng jackpot trong chương trình xổ số Mega 6/45.

Trong một buổi lễ đặc biệt diễn ra tại TP.HCM vào sáng 8/2, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott đã trao tổng cộng gần 127 tỉ đồng (trước thuế) cho 3 khách hàng may mắn trúng giải jackpot trong chương trình xổ số tự chọn số Mega 6/45.

Trong đó, khách hàng có tên L.T.H đến từ TP.HCM là nhân vật được chú ý hơn cả, bởi ông là người ẩn tích lâu nhất từ trước tới nay so với tất cả 14 người từng trúng jackpot của Vietlott. Ông H. sở hữu tấm vé trúng giải jackpot trị giá gần 29 tỉ đồng trong kỳ quay 76 mà Vietlott đã công bố kết quả cách đây gần 1 tháng (ngày 11/1).

Liên quan tới giải jackpot mà ông H. may mắn trúng thưởng, thậm chí trong một bản tin công bố trên website vào sáng 6/2, Vietlott đã phải nhấn mạnh: “Khách hàng trúng thưởng của kỳ quay số thứ 76 chỉ còn 34 ngày nữa theo quy định để làm thủ tục yêu cầu lĩnh thưởng”.

Theo Vietlott, ông H. đã đến văn phòng Vietlott tại TP.HCM để đề nghị trả thưởng vào ngày 6/2, tức cùng ngày Vietlott phát thông báo liên quan tới thời hạn lĩnh thưởng còn lại của chiếc vé mà ông H. sở hữu. Cùng ngày này, 2 khách hàng sở hữu vé may mắn trúng giải jackpot trong kỳ quay 83 (trị giá gần 76 tỉ đồng) và 85 (trị giá hơn 22 tỉ đồng) cũng tới văn phòng Vietlott tại TP.HCM làm thủ tục đề nghị trả thưởng.

Kết quả kỳ quay 76 được công bố vào đêm 11/1 nhưng mãi tới ngày 6.2 (mùng 10 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 hay còn được gọi là ngày vía Thần Tài), ông H. mới dò kết quả.

Ông H. cho biết, ông mua vé theo hình thức tự tay chọn từng con số với dãy số 02 - 08 - 21 - 29 - 37 - 45. Tính tới hiện tại, trong 14 người từng trúng jackpot, chỉ có ông H. và một người tên A. ở Đồng Nai là tự tay chọn số, 12 người còn lại đều để máy tính chọn giúp.

Theo ông H., thời điểm Vietlott công bố điểm bán hàng phát hành vé trúng giải jackpot kỳ 76, ông chưa vội so với kết quả mặc dù biết chắc đó chính là nơi mình đã mua vé.

“Tôi biết điểm bán hàng tôi đã mua vé là nơi phát hành vé trúng giải jackpot nhưng tôi không so kết quả ngay. Từ thời điểm đó đến ngày Thần tài (ngày 6/2, nhằm mùng 10 tháng Giêng âm lịch), tôi mới so kết quả và mang vé đến Vietlott làm thủ tục nhận thưởng”, ông H. chia sẻ lý do ẩn tích gần 1 tháng trước khi xuất hiện nhận giải.

Sau khi tấm vé ông H. sở hữu được xác minh là hợp lệ, Vietlott đã mời ông tham dự lễ trao giải vào sáng 8/2. Tại buổi lễ, ông H. đã nhận một lần số tiền thưởng gần 26 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản, sau khi đóng thuế thu nhập cá nhân gần 3 tỉ đồng vào ngân sách TP.HCM.

Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)