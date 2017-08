Gà quang quác trên bàn cân ký gửi hành lý máy bay

Dù được đóng gói kín bưng để làm thủ tục ký gửi hay qua máy soi chiếu ở cửa an ninh, nhiều hành lý của khách khiến nhân viên sân bay dở khóc dở cười.

Gà quê trốn trong hành lý

Chị Hoàng Thu Thủy - Đội phó Đội khai thác Vietnam Airlines chi nhánh Vinh nhớ mãi chuyện 2 ông bà đi thăm con mang theo cả gà và trứng.

Cuối tháng 4 vừa qua, chị làm thủ tục cho khách lên chuyến bay từ Vinh vào TP.HCM, có hai ông bà trên 60 tuổi (quê Diễn Châu, Nghệ An) mang rất nhiều trứng gà chèn vỏ trấu, bọc kỹ bên ngoài.

Chị Hoàng Thu Thủy, nhân viên mặt đất tại sân bay Vinh. Ảnh: Quốc Huy

Khi đưa một thùng giấy có đục nhiều lỗ lên bàn cân, hành lý vừa dịch chuyển thì có tiếng gà kêu quang quác bên trong.

Hai ông bà lần đầu đi máy bay, vào thăm con gái mới sinh, muốn đưa gà, trứng để tẩm bổ cho hai mẹ con...

Một hành khách xách trứng gà lên máy bay. Ảnh: Quốc Huy

Chị Thủy giải thích rằng hành lý xách tay và ký gửi của ông bà không được mang động vật còn sống lên máy bay, có người thân thì gửi lại nhờ mang về, ông bà cũng vui vẻ để lại.

Chị Thủy cũng kể, có chị khách nghĩ bọc kín chai màu đen sẽ không thấy. Nhưng lúc qua máy soi thì thấy cua bò lổm ngổm trong chai. Nhiều khách hàng còn nghĩ bọc giấy bạc thì sẽ qua được cổng an ninh.

Theo nhân viên an ninh Trần Xuân Hùng, mới đây, có hai vợ chồng ngoài 50 tuổi mang hành lý qua cổng soi chiếu thì bị phát hiện bên trong có 2 chai chất lỏng.

Người phụ nữ khai báo, bên trong chỉ là nước uống. Anh Hùng nghi ngờ nên cùng khách mở hành lý để kiểm tra. Người chồng không biết vợ mang rượu, ông thử một ngụm thì nhăn nhó.

Nhân viên an ninh sân bay Vinh kiểm tra tất cả các chất lỏng trước khi cho phép lên máy bay. Ảnh: Quốc Huy

Mấy hôm sau, một phụ nữ khác mang rượu qua cửa an ninh bị phát hiện, nhân viên an ninh yêu cầu bà gửi lại chai rượu cho người nhà mang về.

Bà này đi ra ngoài, nhờ một phụ nữ khác mang chai nước qua cổng an ninh thêm một lần nữa.

''Khi được yêu cầu uống thử, bà khách cầm chai lên tu một ngụm và phun tung tóe ra giữa điểm soi chiếu'', anh Hùng kể.

Bà ấy bị bất ngờ, nói to: ''Tui bị lừa rồi. Biết là rượu thì tui không cầm''.

Khi qua máy soi chiếu, hành lý của hành khách sẽ hiện lên tất cả

Ông Võ Huy Thanh - Phó GĐ Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết, có trường hợp cất giấu rượu rất tinh vi.

Máy soi phát hiện trong hành lý xách tay có một vật nhọn cần được lấy ra, ông Thanh (khi đó đang làm ở đội an ninh) mở va ly thì phát hiện chất lỏng được dàn đều trong túi ni-lông, chèn giữa những lớp quần áo.

Khi bị phát hiện, vị khách này nói: "Không thể ngờ các anh phát hiện ra được". Đây cũng là trường hợp giấu rượu tinh vi nhất từ trước đến nay ở sân bay Vinh.

Chắp tay lạy vì làm giả giấy khai sinh

Nhiều câu chuyện bi hài ở sân bay khiến các nhân viên mặt đất rơi vào tình thế dở khóc dở cười.

Chị Phạm Thị Hiền Lương (chuyên viên khai thác Vietnam Airlines) kể, trong 1 chuyến bay Vinh - TP.HCM vào buổi trưa, đoàn khách vào làm thủ tục có một trẻ em sử dụng giấy khai sinh bản sao dưới 2 tuổi.

Một trong những trường hợp bị phát hiện giấy khai sinh được làm lại. Ảnh: Quốc Huy

Khi bước vào cửa an ninh, đội kiểm soát phát hiện giấy này có nhiều điểm nghi vấn. Kiểm tra, nhân viên an ninh biết chắc đây là giấy tờ được làm giả do Phó chủ tịch xã ký.

Thế nhưng, cha đứa trẻ vẫn một mực khẳng định con mình dưới 2 tuổi. Bằng nghiệp vụ, lực lượng an ninh đã chỉ ra những thiếu sót của tờ giấy khai sinh, khiến ông bố ngớ người.

Chị Lương nhớ lại: ''Ông bố mặt tái mét khi nhân viên yêu cầu lập biên bản, xử lý cả vị Phó chủ tịch xã ký giấy sai quy định. Lúc này, anh ta mới nhận sai và chắp hai tay luôn miệng xin''.

Sau đó, giấy khai sinh thật, cháu bé 4 tuổi, được mang ra để mua vé và tiếp tục hành trình.

Lực lượng an ninh sân bay phải kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành khách lên máy bay đảm bảo an toàn - Ảnh: Quốc Huy

Theo ông Võ Huy Thanh, nhiều vị phó chủ tịch xã, công an xã vì nể tình, vì quen biết mà ký bừa các giấy tờ xác nhận. Nếu làm căng thì hậu quả việc cố tình làm giả mạo giấy tờ, họ khó có thể giữ được chức vụ

Không chỉ gian lận ở trẻ em, chị Lương còn cho biết, người lớn mua lại vé máy bay tên của người khác. Sau đó, báo mất chứng minh nhân dân (CMND).

"Chị này làm giấy báo mất, có xác nhận của công an phường, xã (có cả ảnh và dấu đóng đầy đủ). Chị ấy cam kết không làm giấy tờ giả. Nhưng khi hành lý đi vào soi chiếu thì phát hiện có một giấy CMND, không phải mất như chị này đã khai báo'' - chị Lương kể.

Ông Võ Huy Thanh cho biết, từ khi có hàng không giá rẻ, khách hàng thường xuyên có hình thức gian lận để giảm giá, hoặc miễn phí khi làm thủ tục bay.

''Việc gian lận này hầu hết do các đại lý cấp 2 của các phòng vé chỉ cho khách hàng. Thậm chí, người của đại lý còn trực tiếp đi làm giấy tờ giả mạo để thu phí chênh lệch. Nhiều khách hàng khi bị phát giác thì khai nhận là do phòng vé bày cho'' - lời ông Thanh.

Theo Quốc Huy (VietNamNet)