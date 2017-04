Em trai khóc nghẹn bên thi thể chị gái rơi từ tòa chung cư ở KĐT Linh Đàm

Khoảng 12h trưa ngày 26/4, nhiều cư dân sống tại khu nhà HH, Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bàng hoàng khi thấy cô gái trẻ rơi từ tầng 27 của tòa nhà xuống đất tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, anh Hoàng A., một người dân làm tại quán ăn trong khu nhà HH cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, anh và nhiều người dân nghe tiếng động rất lớn.

Cô gái rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Ảnh: Định Nguyễn

"Chạy vội ra xem chuyện gì, tôi thấy một cô gái nằm bất động dưới đất cùng với đó là tiếng một số người dân chứng kiến la hét thất thanh. Nạn nhân mặc váy màu trắng, có lẽ rơi từ rất cao xuống khiến tay chân đều bị gãy, nhìn cảnh tượng trên ai cũng đau xót", anh Hoàng A. kể lại.

Em trai nạn nhân bàng hoàng khi nhận tin dữ.

Theo anh Hoàng A., người dân gọi xe cứu thương đến nhưng do nạn nhân đã tử vong nên cán bộ y tế đắp chiếu thi thể nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường để công an điều tra, khám nghiệm. Chỉ ít phút sau, công an phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt.

Anh Tuấn ôm mặt khóc trước nỗi đau quá lớn.

Qua xác định, danh tính nạn nhân là Nguyễn Thị Minh H. (30 tuổi, quê ở xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Chị H. sống cùng với em trai ruột ở tầng 27 của tòa nhà.

Nhiều người phải giữ anh Tuấn khi lực lượng chức năng đưa thi thể lên xe cứu thương.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Tuấn không có ở nhà. Nghe tin chị gái gặp nạn, anh hốt hoảng chạy về. Nhìn thấy thi thể chị gái, anh liên tục ôm mặt khóc, quá đau đớn không nói nên lời.

Lực lượng công an nhanh chóng đưa anh Tuấn lên phòng nơi hai chị em sinh sống để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị H. Theo vị trưởng tầng 27, qua kiểm tra camera, trước đó vào khoảng gần 10h cùng ngày có thấy chị H. vài lần ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho ai đó và nói chuyện rất lâu. Hiện công an đang thu thập chứng cứ để tiếp tục làm rõ.

Rất đông người dân trong khu vực có mặt tại hiện trường

Đến 15h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa lên xe cứu thương di chuyển đến nhà xác để khám nghiệm. Được biết, chị H. làm kinh doanh, là người sống khá khép kín và ít tiếp xúc với mọi người trong tầng.

*Tên người nhà nạn nhân đã được thay đổi

Theo Trí thức trẻ