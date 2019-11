'Em chỉ ước gặp lại mẹ, 5 giây thôi cũng được'

Trong buổi lễ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình kêu gọi các cơ quan, đơn vị tổ chức và toàn thể nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cùng tự giác thực hiện “Đã uống rượu bia không lái xe”, cùng nhau xây dựng ý thức và và thực hành văn hóa giao thông, tạo một môi trường an toàn thân thiện để mỗi người Việt Nam và bạn bè quốc tế luôn có cảm giác an toàn khi đi ra đường.