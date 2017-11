Được chăm sóc tận tình, bé trai bị vứt ở lề đường khiến kiến lửa bò đầy miệng đã bụ bẫm, khỏe mạnh

Đó là trường hợp của bé trai 7 tháng tuổi mang cái tên An Nam. Tên cậu bé do chính chị Trần Thị Thanh Thúy (47 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM), điều dưỡng trưởng khoa Bệnh lý Sơ sinh, BV Nhân dân Gia Định đặt sau thời gian làm thủ tục khai sinh cho bé.

Cậu bé An Nam bị bỏ rơi ngày nào giờ đã kháu khỉnh, khỏe khoắn.

Bé liên tục mỉm cười với mọi người xung quanh.

Điều dưỡng Thúy kể lại, vào khoảng tháng 3/2017, An Nam được một người dân phát hiện bị vứt bên lề đường ở phường An Bình (quận 2), liền báo cho Công an. Sau khi tiếp nhận, Công an quận 2 đã bàn giao cho BV nhân dân Gia Định tạm thời nuôi dưỡng.

7 tháng trước khi được đưa vào BV, miệng An Nam đầy cát và kiến.

"Lúc đưa vô đây, trong miệng bé đầy cát, rác và kiến lửa. Mình mới tắm rửa sạch sẽ cho bé, sau đó bé được các BS thăm khám và chích một đợt kháng sinh. Khoảng 7 ngày thì tình trạng bé ổn định. Vì không có ai đến nhận, bé tiếp tục được giữ lại khoa" - chị Thúy nói.

Điều dưỡng Trần Thị Thanh Thúy, người phụ trách nuôi bé ngay từ những ngày đầu.

Mỗi ngày cứ cách 3 tiếng, bé được các điều dưỡng cho bú một lần, sáng sớm thì cho tắm, mọi chi phí lo cho bé đều được phía BV chi trả.

"Một số người nhà có con nằm ở đây, thấy bé tội nghiệp nên mới cho tiền mua tã sữa. Một vài điều dưỡng trong khoa thì lấy quần áo của chính con mình lên cho bé xài. Dù không có cha mẹ chăm sóc nhưng chúng tôi không để bé thiếu thốn thứ gì" – chị Thúy vừa cười vừa tự tay cho bé bú sữa.

Ngoài An Nam, BV nhân dân Gia Định vẫn đang nuôi 4 đứa trẻ bị bỏ rơi khác.

Theo quy định, nếu quá thời gian cho phép mà những đứa bé bị bỏ rơi không được gia đình đến nhận, BV sẽ làm thủ tục bàn giao cậu bé cho Trung tâm Bảo trợ xã hội. Dù vậy theo điều dưỡng Thúy, trường hợp của bé An Nam vì được lực lượng chức năng quận 2 tiếp nhận ban đầu nên Sở Lao động thương binh và xã hội TP HCM yêu cầu các thủ tục phải do phía địa phương thực hiện. Đến thời điểm này, UBND quận 2 vẫn chưa có phản hồi nào, đó là lý do mà bé An Nam vẫn được giữ lại BV.

Hiện khoa Bệnh lý sơ sinh vẫn tạm thời làm nhiệm vụ chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu kháu khỉnh, liên tục cười nói của cậu bé, ai trong BV cũng thương. Ngoài cậu bé này, BV nhân dân Gia Định vẫn đang nuôi 4 đứa trẻ khác bị mẹ bỏ rơi sau khi sinh.

Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)