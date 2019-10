Dừng ô tô tè bậy giữa phố đông người, nam thanh niên bị phạt 900 nghìn đồng

Đặng Thanh H. vi phạm 3 lỗi gồm: Dừng xe trái quy định; Tự ý rời vị trí lái khi dừng xe và Tiểu tiện ở đường phố. Với 3 lỗi này, tài xế H. bị phạt 900 nghìn đồng.

Ngày 10/5, Thiếu tá Lê Đăng Khoa. Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết đơn vị này đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đặng Thanh H. (SN 1985, trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi tiểu tiện ở đường phố, rời vị trí lái khi dừng xe.

Trước đó, vào tối ngày 2/10, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe ô tô BKS 37A-498.xx dừng đèn đỏ trên đường Lê Lợi, TP Vinh. Sau khi dừng xe, nam thanh niên trên mở cửa rồi thản nhiên đứng tiểu bậy ngay giữa đường. Mặc dù tín hiệu đèn xanh đã 40 giây, nhiều xe phía sau bấm còi inh ỏi nhưng nam thanh niên xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tài xế H. đứng tiểu bậy ngay giữa đường





Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT-TT, Công an TP Vinh đã xác định người điều khiển ô tô 37A-498.xx hôm 2/10 là Đặng Thanh H..

Làm việc cơ quan công an, anh H. đã thừa nhận hành vi của mình là sai, chiếc xe ô tô trên là anh H. mượn của người khác. Đặng Thanh H. vi phạm 3 lỗi gồm: Dừng xe trái quy định; Tự ý rời vị trí lái khi dừng xe và Tiểu tiện ở đường phố. Với 3 lỗi này, tài xế H. bị phạt 900 nghìn đồng.

