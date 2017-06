Đứng hóng mát, đôi nam nữ tá hỏa phát hiện một người đàn ông chết dưới gầm cầu

Nhiều người theo dõi công an khám nghiệm hiện trường

21h ngày 17/6, Công an tỉnh Bình Dương mới hoàn thành khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông được phát hiện dưới gầm cầu Bà Hai (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, vào cuối giờ chiều cùng ngày, đôi nam nữ đứng hóng mát thì tá hỏa tháo chạy khi phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới gầm cầu Bà Hai.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người chạy đến kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong nên thông báo với lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Tại hiện trường, người đàn ông (khoảng 55 tuổi) mặc áo màu xanh, quần đùi.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông.

Theo Phạm Phương

Dân Việt