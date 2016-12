Đưa người phụ nữ kêu cứu đi viện, phát hiện người đàn ông cháy sém trong nhà

Căn nhà xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra rạng sáng ngày 28/12 tại khu 12, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, vào khoảng 6h15' sáng 28/12, chị Nguyễn Thị Chung là người giúp việc nhà chị N.T.T.T (SN 1897, trú tại địa chỉ trên) đến để làm việc như thường lệ.

Tuy nhiên, khi mở cửa vào nhà, chị Chung hốt hoảng khi thấy lửa bốc cháy, chị T đang kêu cứu trong buồng cùng đứa con nhỏ, trên người có nhiều vết máu.

Lập tức, chị Chung tri hô, sau đó nhiều hàng xóm đã có mặt để hỗ trợ, đưa chị T đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hòa.

Nhiều người còn lại tiếp tục dập lửa thì kinh hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông cháy sém , nằm dưới chân cầu thang.

Sự việc nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an xã Yên Kỳ.

Được biết, chị T không có chồng nhưng đã có con. Chị T làm nghề tự do, thời gian gần đây chị có sang Trung Quốc làm ăn.

Nhà chị T có 3 chị em gái và một người con trai, gia đình rất hòa thuận.

Ông Tạ Công Trí – Trưởng công an xã Yên Kỳ cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Hạ Hòa.

Vị trưởng Công an xã Yên Kỳ cũng cho biết, người đàn ông cháy xém trong nhà chị Thủy vẫn chưa xác định được danh tính. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, công an tỉnh đã giao cho chính quyền xã chôn cất.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phông đen lai vãng trước nhà chị T.

Theo Lê Huy (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)