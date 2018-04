Du khách thập phương hòa mình vào các trò chơi dân gian ngày về đất Tổ

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức và có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh là Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam.

Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 21/4 đến 25/4 (tức ngày mùng 6 đến ngày 10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, xã hội quy mô lớn.

Đông đảo du khách thập phương về dự Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng 2018. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Duy Anh - Phó Trưởng ban thường trực - Giám đốc Khu di tích Lịch sử Đền Hùng cho biết: “Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng dòng người vẫn tiếp tục về dâng hương, ước tính sau 2 ngày khai hội Đền Hùng đón khoảng gần 2 triệu lượt du khách về với cội nguồn”.

Cũng theo ông Duy Anh, dù lượng khách đông nhưng không có tình trạng ùn tắc, mất an ninh, an toàn. Phương tiện giao thông, dịch vụ ăn uống cũng được chuẩn bị từ trước nên không xảy ra tình trạng quá tải, các hoạt động trong khuôn khổ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng 2018 diễn ra an toàn, nghiêm túc, chưa xuất hiện các hành vi phản cảm…

Chỉ tính riêng trong ngày đầu khai hội, có khoảng 1.050 xe ô tô và trên 2.500 lượt xe mô tô, xe máy đưa đón du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự cho người dân và du khách, công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, các đền trong Khu di tích đền Hùng và các điểm diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí.

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại lễ hội Đền Hùng.

Trên các trục đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, bên cạnh lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng và hướng dẫn phương tiện vào các bãi gửi xe đúng nơi quy định, công an tỉnh đã bố trí các tổ tuần tra lưu động của lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, phối hợp với ngành giao thông vận tải tiến hành lắp đặt thêm hàng chục biển báo trên các trục đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nhờ đó đã giúp cho đội ngũ lái, phụ xe và người dân đi lại được thuận tiện.

Những người thu gom rác hoạt động từ sáng đến tối tại đền Hùng.

Nằm trong chuỗi các sự kiện, từ ngày 23-25/4, tại sân khấu Quảng trường hồ Công viên Văn Lang đã diễn ra Hội sách Đất Tổ và Triển lãm ảnh nghệ thuật thu hút sự tham dự của đông đảo du khách thập phương.

Hội sách Đất Tổ năm 2018 có 16 gian hàng của 13 đơn vị là các nhà xuất bản, công ty sách, công ty phát hành và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ tham quan các gian trưng bày sách.

Hội sách Đất Tổ năm 2018 được tổ chức gắn với việc trưng bày, giới thiệu trên 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật thuộc chủ đề “Quê hương, con người Phú Thọ”.

Hội sách năm nay thu hút được rất nhiều các em học sinh trên địa bàn tham gia.

Trước đó, sáng 22/4, tại Hồ Công viên Văn Lang đã diễn ra cuộc thi Hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng 2018 giữa 8 đội thi trong toàn tỉnh.

Hàng vạn du khách đến cổ vũ cho các đội thi trong toàn tỉnh.

Tham gia hội thi bơi chải năm nay có 150 VĐV của 8 đội chải đến từ 5 đoàn của TP Việt Trì và các huyện: Thanh Thủy, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Tam Nông.

Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, sau đó chọn 4 đội vào chung kết, chia 2 lượt, tính thời gian bơi để xác định giải Nhất, giải Nhì và đồng giải Ba.

Đây cũng là dịp để các VĐV giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao toàn dân.

Với tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, giao lưu, học hỏi" và khát vọng chiến thắng, các tay chèo đua tài, đua sức trên “đường đua xanh” dài 2,6 km trước sự cổ vũ vô tư, nhiệt tình của hàng nghìn khán giả, cống hiến những đường đua đẹp mắt, để lại ấn tượng tốt đẹp cho người xem.

Chiều 24/4 (ngày 8/3 âm lịch) phần thi giã bánh giày đã thu hút đông đảo người dân.

Theo quy định của ban tổ chức, các đội thi thực hiện thổi 5 kg gạo nếp thành xôi trong thời gian tối đa 30 phút, giã và làm thành 10 chiếc bánh giầy trong thời gian tối đa 15 phút.

Sản phẩm sau khi hoàn thành phải đạt tiêu chí về thẩm mỹ, bánh chưng phải chín dền, đảm bảo thơm ngon, mùi vị hấp dẫn; bánh giầy phải dẻo, mịn, trắng, bánh tròn, thành cao, bày trên mâm có dán chữ “Phúc” màu đỏ.

Ban tổ chức sẽ đi một vòng để tìm ra đội thắng cuộc.

Ông Trịnh Hùng Sơn, Phó giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ cho biết, bên cạnh phần lễ vẫn được giữ ổn định như các năm trước, phần hội năm nay có nét mới là các hoạt động được tổ chức với quy mô lớn hơn, rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung chính ở khu di tích lịch sử Đền Hùng và trung tâm TP Việt Trì.

Trong đó, điểm nhấn quan trọng là Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được tổ chức tại khu vực sân khấu quảng trường hồ Công viên Văn Lang, TP Việt Trì.

Lễ hội văn hóa dân gian đường phố mừng Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có nhiều điểm mới, đa sắc màu.

Chương trình có sự tham gia của các xã, phường trên địa bàn TP Việt Trì và một số huyện trên địa bàn như Lâm Thao (diễn trò trám), Thanh Thủy (rước voi Đào Xá), Đoan Hùng (đi cà kheo), Tam Nông (đánh phết Hiền Quan) và một số di sản văn hóa diễn xướng dân gian đặc trưng của một số huyện khác trong tỉnh...

