Dự báo thời tiết 8/7: Mưa rất to, 9 tỉnh đối mặt nguy cơ lũ quét

9 tỉnh vùng núi phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Tại miền Bắc, trong hôm qua tại nhiều khu vực đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to như: Mường Tè 32mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 77mm, Lục Yên (Yên Bái) 89mm, Bắc Quang (Hà Giang) 37.3mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 51.6mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 42.5mm, Hải Dương 85.6mm, Nho Quan (Ninh Bình) 62mm…

Từ nay đến 9/7, vùng có mưa vừa, mưa to sẽ tiếp tục mở rộng khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh tỉnh Thanh Hoá – Hà Tĩnh.

Riêng các tỉnh vùng núi gồm: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn có mưa rất to và dông. Thời gian có mưa to đến rất to tập trung vào đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Thủ đô Hà Nội trong hôm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông bất chợt, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Ban ngày trời mát 32 độ, đêm giảm còn 27 độ C, đây là mức nhiệt thấp nhất trong gần 10 ngày qua tại thủ đô. Trong đợt nắng vừa qua, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có ngày vẫn ở mức 31-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay đều gia tăng mưa cả ngày lẫn đêm, nhiều điểm có mưa vừa, mưa to kèm dông. So với hôm qua, nhiệt độ ban ngày tại 2 khu vực tiếp tục giảm, cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 27-30 độ C, Nam Bộ phổ biến 30-32 độ.

Theo M.Anh

Vietnamnet