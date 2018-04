Dự báo thời tiết 8/4: Fansipan tiếp tục xuống 0 độ

Dù là không khí lạnh cuối mùa nhưng cường độ khá mạnh nên nhiệt độ miền Bắc đã giảm rất sâu, riêng vùng núi cao chuyển rét đậm, rét hại.

Đơn cử nhiệt độ lúc 7h sáng qua tại Sa Pa (Lào Cai) chỉ còn 5,2 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 6 độ, Sìn Hồ (Lai Châu) rét 7,7 độ... Tại Fansipan (Lào Cai) đã xuất hiện băng giá dày khi nhiệt độ tại đây xuống mức -1 đến -3 độ C kết hợp cùng mưa nhỏ.

Hình ảnh Fansipan phủ trắng băng tuyết sáng sớm qua. Ảnh: Tiến Đạt

Trong đêm qua và hôm nay, miền Bắc vẫn nằm trọn trong khối khí lạnh khô, TP Hà Nội đêm qua rét 17 độ, TP Lạng Sơn 13 độ, TP Hải Phòng, TP Sơn La 14 độ, còn lại phổ biến 15-17 độ C. Riêng Sa Pa (Lào Cai) đêm qua giảm còn 2-3 độ, vùng núi cao như Fansipan xuống quanh mức 0 độ do cứ lên cao thêm 1.000 độ, nhiệt độ sẽ hạ 5-6 độ C.

Đến trưa chiều nay, toàn miền Bắc ấm dần lên, cao nhất tại TP Lạng Sơn, TP Hải Phòng lên mức 21 độ, TP Sơn La 20 độ, TP Điện Biên Phủ 22 độ, thủ đô Hà Nội, TP Hà Giang ở mức 24 độ.

Vào đến miền Trung, không khí lạnh chỉ còn gây mưa to cho các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi đến hết sáng nay với lượng 10-30mm, từ chiều nay, mưa giảm dần.

Do có mưa, nhiệt độ tại Bắc và Trung Trung Bộ duy trì ở mức thấp, trong đó Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế rét 18-22 độ ban ngày, đêm rét 15-18 độ C. Các tỉnh Đà Nẵng - Quảng Ngãi se lạnh 24-27 độ, còn lại các tỉnh Nam Trung Bộ nắng nhẹ 28-31 độ C.

Tây Nguyên hôm nay dễ chịu, khi nhiệt độ cao nhất ở mức 28-31 độ C, đêm rét 17-20 độ, riêng Đà Lạt đêm rét 13 độ, ngày lạnh 24 độ.

Tại Nam Bộ, trời oi nóng 30-33 độ nhưng đêm dịu nhanh, giảm còn 23-26 độ. Sang đầu tuần, dự báo nắng nóng sẽ quay lại khu vực này và mở rộng hơn.

