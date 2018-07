Dự báo thời tiết 7/7: Hết nóng, mưa to và rất to khắp nơi

Chiều qua, nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ như: Chi Nê 40,1 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,3 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 39,5 độ, Việt Trì (Phú Thọ) 39,4 độ, Hưng Yên 39,5 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 40,4 độ, Tĩnh Gia 40,9 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,7 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 40,9 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40 độ...

Tuy nhiên từ chiều qua, tại Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào cục bộ, dù lượng nhỏ nhưng đã phần nào giúp bầu không khí bớt ngột ngạt.

Đến đêm qua, khi yếu tố gây mưa là vùng xoáy thấp hoạt động mạnh lên, thủ đô Hà Nội, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hàng loạt tỉnh miền núi đối mặt với nguy cơ sạt lở đất và lũ quét

Từ hôm nay đến 9/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái có mưa rất to và dông, cấp độ rủi ro cấp 2. Thời gian có mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm. Sau đó mưa còn có thể kéo dài nhiều ngày.

Mưa lớn dồn dập sẽ gây nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại 5 tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây 1 đợt lũ với biên độ từ 3-4m trên thượng lưu sông Đà, sông Thao và sông Lô. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng mức BĐ 1.

Để chuẩn bị đối phó với mưa lũ, BCĐ TƯ về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo hồ thuỷ điện Hoà Bình và Sơn La mở 1 cửa xả đáy từ hôm nay do lưu lượng nước đang cao hơn quy định.

Khi mưa mạnh lên, yếu tố gây nắng nóng suốt hơn 1 tuần qua hoạt động yếu dần. Trong hôm nay, đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn nắng nóng, nhưng nền nhiệt cao nhất chỉ còn 35-36 độ, trời nhiều mây hơn, không còn gay gắt, cao nhất tại Hà Nội ở mức 36 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ mai, nắng nóng chấm dứt Bắc Bộ và suy giảm dần các tỉnh miền Trung. Cả tuần tới, miền Bắc chuyển mát mẻ với nền nhiệt 32-33 độ C kèm mưa dông.

Tây Nguyên tiếp tục là khu vực có thời tiết mát mẻ nhất cả nước, ban ngày ở mức 28-31 độ C, đêm mát mẻ 21-24 độ, riêng Đà Lạt ngày se lạnh 23 độ, đêm lạnh 17 độ. Lưu ý, chiều tối trời chuyển mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ ban trời chuyển mưa đột ngột, có điểm mưa vừa, mưa to, cao nhất trong ngày ở mức 30-33 độ C, đêm mát mẻ 24-27 độ.

Theo M.Anh

VietNamNet