Dự báo thời tiết 30/9: Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội lạnh về đêm

Ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

TP.HCM hôm nay vẫn có mưa rào

Các tỉnh Bắc Bộ hôm nay có mưa vài nơi, đến trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ. Từ ngày 1-3/10, đêm và sáng trời lạnh.

Thủ đô Hà Nội không còn mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng 2 độ so với hôm qua, duy trì mức 32 độ. Sang những ngày đầu của tuần tới, nền nhiệt có giảm nhẹ do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, ban đêm thấp nhất chỉ còn 21 - 24 độ, ban ngày duy trì ở mức 30 - 31 độ.

Tại Hải Phòng từ hôm nay đến hết tuần tới nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 - 31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, nhiệt độ tương tự với miền Bắc, ở mức 32 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ban ngày trời nắng với mức nhiệt 33 độ, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên từ sáng sớm ngày 1 - 4/10 sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h).

Mưa rào và dông xuất hiện thường xuyên tại khu vực Tây Nguyên. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 20 độ, cao nhất không quá 32 độ.

Các tỉnh Nam Bộ hôm nay vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 - 34 độ. Trong đó, tại TP.HCM và Cần Thơ duy trì mức 33 độ.

Từ đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Về tin lũ trên sông Cửu Long, mực nước sông Cửu Long dự báo tiếp tục xuống, sau đó sẽ lên lại theo triều vào ngày 4/10.

Đến ngày 10/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,92m (dưới BĐ2 0,08m), tại Châu Đốc ở mức 3,6m (trên BĐ2 0,1m), mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên lại ở mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Theo Vietnamnet