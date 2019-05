Dự báo thời tiết 19/5: Miền Bắc nắng rát mặt, đêm đón mưa giải nhiệt

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thời tiết Hà Nội trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ dao động 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Bắc Bộ ngày nắng rát mặt, đêm nhiều nơi có mưa 'vàng' giải nhiệt. Ảnh: T. Nam





Từ đêm nay, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén bởi áp cao lục địa được tăng cường ở phía Bắc nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ngày mai, nắng nóng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ kết thúc; Bắc Trung Bộ còn nắng nóng cục bộ trong ngày.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì tại Trung và Nam Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, riêng các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ 34-36 độ.

Từ ngày 21-24/5, do ảnh hưởng rìa Nam của rãnh áp thấp bị nén nên khu vực trên có mưa dông rải rác. Nắng nóng diện rộng kết thúc, riêng ngày 21/5 nắng nóng cục bộ còn xảy ra ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 34 độ, thấp nhất khi về đêm có nơi 22 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tại TP.HCM là 36 độ và Cần Thơ 35 độ.

Theo Hương Quỳnh (VietNamNet)