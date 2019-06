Dự báo mưa lớn ở miền núi phía Bắc, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét

Chiều nay (13/6), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN&MT) cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 - 25 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam, thời tiết nắng nóng giảm dần ở các tỉnh Bắc bộ.

Dự báo từ đêm mai (14/6), các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ. Vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm/24 giờ, có nơi 150 - 200 mm/24 giờ. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây sụt lún đường làm ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân ở Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: Hữu Thịnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của mưa lớn, ở vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16 – 17/6. Dự báo mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, các sông suối vùng núi phía Bắc trong những ngày tới có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 3 m. Trong đợt mưa này, vùng núi các tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái và Lào Cai có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp.

Mới đầu mùa mưa bão, các tỉnh miền núi phía Bắc đã chịu hậu quả nặng nề.

Trước đó, sáng 11/6, tại km 13+800, tỉnh lộ 132, thuộc địa phận xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra sự cố sạt trượt đường dài khoảng 50m, sâu từ 1,6 đến 2 mét, gây chia cắt giao thông giữa trung tâm huyện Phong Thổ với 8 xã biên giới Bắc Dào San.

Mưa lớn cũng gây sạt lở trên tỉnh lộ 152 và 155 làm ảnh hưởng đến giao thông của các xã vùng thấp trên địa bàn huyện Sa Pa (Lào Cai) cũng như khách du lịch.

Nhật Tân