Đợt mưa lớn ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Hiện nay (04/8), ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông (lượng mưa tính từ 19h ngày 03/8 đến 07h ngày 04/8) như Ba Vì (Hà Nội) 126mm; Sơn Tây (Hà Nội) 53mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 62mm, Việt Trì (Phú Thọ) 73mm, Mai Châu (Hòa Bình) 61mm, Yên Châu (Sơn La) 79mm, Mộc Châu (Sơn La) 61mm, …

Ảnh chụp vệ tinh hình thái gây mưa giông ở miền Bắc

Chuyên gia khí tượng cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên hôm nay và ngày mai (5/8) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm/24, có nơi trên 100mm/24h.

Từ đêm mai (5/8) đến ngày 8/8, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam được thiết lập kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ nay (4/8) đến ngày 8/8 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 4/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ ban ngày từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông rải rác. Nhiệt độ phổ biến 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ 31 độ.

K.N