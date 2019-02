Đốt cỏ khô, tá hỏa phát hiện bộ xương người

Tối 31.1.2019, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ bộ xương người được phát hiện trong đám cỏ tại thị xã Dĩ An.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 13h30 cùng ngày, nhiều người dân tiến hành dọn dẹp, đốt cỏ khô tại khu vực vòng xoay thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để phục vụ cho việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi.

Khu vực phát hiện bộ xương người.

Lúc này, nhiều người tá hỏa phát hiện một bộ xương người (chưa xác định giới tính) nằm lẫn trong đám cỏ nên vội trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phong tỏa hiện trường, xác định giới tính bộ xương, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo quan sát, địa điểm phát hiện bộ xương người nằm trong vòng xoay khá rộng, ít người qua lại nên khi đốt cỏ mới phát hiện. Khu vực này là địa điểm được UBND tỉnh Bình Dương chọn làm nơi tổ chức bắn pháo hoa hàng năm.

Theo V.D (Dân Việt)