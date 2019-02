Dọn cỏ ở vòng xoay, phát hiện bộ xương người

Trước đó, chiều ngày 31/1, trong lúc dọn cỏ tại vòng xoay Aresco (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An), các công nhân phát hiện một bộ xương người nằm trong bụi cỏ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Do thi thể bị phân hủy chỉ còn lại bộ xương nên cơ quan điều tra chưa xác định được danh tính nạn nhân. Qua khám nghiệm, Công an xác định nạn nhân là nam giới khoảng 40-45 tuổi, cao khoảng 1,6-1,65m, mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài màu đen...

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thông báo nếu người dân biết tung tích về nạn nhân có đặc điểm nhận dạng như trên thì liên hệ với cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An để phối hợp điều tra.

Theo Vietnamnet