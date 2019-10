Đôi vợ chồng trẻ chạy xe máy trọng thương vì bị giàn treo di động từ tòa nhà cao tầng rơi trúng

Chiều 23/10, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ rơi giàn treo di động vừa xảy ra trên địa bàn, gây thương tích cho 1 đôi vợ chồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 23/10, 1 nhóm công nhân lắp dựng tời trên sân thượng tầng 4 của tòa nhà tại 179B Triệu Nữ Vương (P.Nam Dương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Hiện trường vụ việc.

Trong lúc công nhân đứng trong giàn treo ngoài nhà để tháo vách kính tầng 4 thì xảy ra sự cố rơi giàn treo từ phía bên trái theo hướng từ ngoài nhìn vào, khiến 1 giàn sắt lớn rơi xuống đường, đập trúng xe máy của đôi vợ chồng trẻ đang lưu thông bên dưới.

Ngay sau đó, 2 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, bất tỉnh.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, người chồng là Hồ Đắc Q. (SN 1992) bị chấn thương bụng kín khá nặng, bị thương đầu gối phải, xây xát nhiều nơi, còn vợ là Trần Diệu Diễm H. (SN 1993) bị thương tích ở chân phải.

Sự cố còn làm rơi tấm vách kính lớn xuống đất vỡ vụn và 1 thanh sắt dài khoảng 4m vướng vào đường dây điện hạ thế, gây tiếng nổ lớn.

Đặc biệt, giàn treo đập vào lan can tầng 2 nhà 181 Triệu Nữ Vương bên cạnh, suýt đập trúng chủ nhà đang đứng gần lan can. Rất may, nhóm công nhân bên trong giàn treo không bị thương, nhưng phải trèo nhờ vào tầng 2 nhà 181 để xuống dưới.

Vụ việc khiến 1 tấm kính lớn rơi xuống đất vỡ vụn.

Người dân cho biết, thời điểm khung sắt rơi có rất nhiều người đang lưu thông phía dưới. Vụ tai nạn còn khiến mất điện cục bộ, giao thông qua khu vực tắc nghẽn.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Theo Hà Nam (Helino)