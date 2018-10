Đôi nam nữ người chết trên giường ngủ, người tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

Ngày 31/10, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, gần 21 giờ ngày 30/10, mọi sống gần phòng trọ số 15C (ngụ khóm 3, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) phát hiện mùi hôi thối phát ra từ căn phòng trên.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo công an địa phương. Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường.

Do căn phòng đã khóa cửa bên trong nên lực lượng chức năng phải phá cửa để vào phòng thì phát hiện anh Triệu An Kh. (39 tuổi, thường trú xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) tử vong trong tư thế treo cổ. Riêng chị Nguyễn Mộng C. (33 tuổi, ngụ ấp Lô Gán, xã Đất Mới, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) tử vong trong tư thế nằm trên giường ngủ.

Tại hiện trường, các vật dụng trong căn phòng không bị xáo trộn. Được biết, căn phòng được chị C. thuê để mở tiệm làm tóc cho mọi người.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, cả hai nạn nhân đều tử vong do ngạt thở. Cơ quan chức năng nhận định có khả năng Kh. bóp cổ C. rồi tự sát.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Hoàng Thạch (Soha/Trí Thức Trẻ)