“Đôi mắt thần” cộng đồng lần đầu tiên xuất hiện ở Nghệ An

Ông Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch UBND phường Trung Đô cho biết: "Gần đây có nhiều vụ việc liên quan tới an ninh xã hội được cơ quan chức năng phát hiện nhờ tính năng, tác dụng của máy camera.

Trong đó có những vụ án manh động như cướp vàng ở tiệm vàng hoặc cướp tiền của ngân hàng thì hình ảnh trích xuất từ ống kính bé nhỏ của camera trở thành vật chứng quan trọng giúp cơ quan an ninh xác định được được thủ phạm để truy tìm tung tích.

Vì thế, chúng tôi bàn bạc trong lãnh đạo phường, tham khảo ý kiến của người dân thấy bà con đồng tình cao nên làm đề án, đề xuất cấp trên cho lắp hàng loạt camera cộng đồng ở những vị trí trọng điểm trên tất cả các ngả đường thuộc phường”.

Người dân phường Trung Đô rất an tâm khi có thêm "chiếc mắt thần". Ảnh: V.Đồng

Để có mạng lưới camera lần đầu tiên xuất hiện, từ tháng 6/2016, phường Trung Đô đã tập trung tìm hiểu để viết đề án camera cộng đồng này. Hai tháng sau, khi biết quận Hải Châu (Đà Nẵng) rất thành công về việc vận hành, sử dụng camera công cộng thì phường đã cử nhiều cán bộ vào đây để tham quan, học hỏi.

Vì lần đầu tiếp xúc với camera cộng đồng nên nhiều cán bộ phường còn rất bỡ ngỡ. Mặt khác do nhiều người ít được tiếp cận mô hình này nên lúc đầu còn rất nhiều khó khăn trong việc kết nối đồng bộ hệ thống này khi nhiều nhà thầu đưa ra nhiều phương án về đường truyền dữ liệu bằng cáp, bằng wifi. Rồi bộ lưu trữ dự liệu bằng ổ cứng hay phần mềm và giá thành…

"Những khó khăn này đã được phường giải quyết bằng cách đấu nối đường truyền này trực tiếp vào các hộ dân, xin đường điện từ nhà dân. Làm được việc này thì chi phí để vận hành mô hình này sẽ giảm đi rất nhiều"- ông Huân nói.

Nhưng khi xin ý kiến người dân về việc này thì một số hộ ban đầu chưa đồng tình. Như những hộ kinh doanh ngại cơ quan chức năng về việc giám sát vỉa hè. Rồi nhiều hộ băn khoăn về việc dùng chung đường truyền thì sẽ mất tính bảo mật của gia đình… Nhưng khi được giải thích rõ và tiện ích từ hệ thống mang lại thì nhiều hộ đồng tình ngay như việc người dân sẽ cùng giám sát qua màn hình tại ngay nhà mình.

Ông Nguyễn Văn Thanh (khối trưởng khối 4, phường Trung Đô) vui mừng khi được hỏi về ý nghĩa của camera cộng đồng xuất hiện trong phường: "Khi nghe sáng kiến này của phường, chúng tôi đồng ý ngay. Việc có thêm "đôi mắt thần" phía ngoài khiến chúng tôi rất an tâm".

Chiếc camera nhỏ gọn tại phường Trung Đô. Ảnh: V.Đồng

Được sự đồng thuận của người dân, UBND phường Trung Đô đã huy động nhân dân đóng góp được hơn 230 triệu đồng và lắp đặt 62 mắt camera tại khu dân cư, các điểm phức tạp về an ninh tật tự.

Các camera lắp đặt được kết nối trực tiếp vào hệ thống máy chủ ở công an phường, Phòng quản lý trật tự đô thị ở phường để phục vục việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Ngoài ra, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như sự yên bình của người dân địa phương.

Trung tá Đinh Viết Bảo – Trưởng Công an phường Trung Đô cho biết, hệ thống này đưa vào vận hành rất thiết thực, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trên địa bàn. Khi hệ thống này hoạt động thì chúng tôi đã trích xuất và nhanh chóng bắt được một đối tượng rất nguy hiểm, có nhiều tiền án khi thực hiện một vụ trộm cắp trên địa bàn.

Sáng nay (19/5), có một người dân trình báo việc tối qua vừa bị mất trộm thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại hình ảnh ở khu vực đó. Việc đó giúp ích rất lớn trong quá trình phá án cũng như đảm bảm sự bình yên cho đời sống người dân.

Các chiến sĩ Công an phường Trung Đô đang kiểm tra hệ thống. Ảnh: V.Đồng

TP. Vinh sẽ nhân rộng mô hình này

Trao đổi về mô hình camera cộng đồng, ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP.Vinh nói: “Sở dĩ có sự xuất hiện mạng lưới camera cộng đồng ở phường Trung Đô là do nhận thức của lãnh đạo phường về bảo đảm an ninh phường xã rất tốt.

Cái hay của mô hình là được dân đồng thuận và đóng góp kinh phí. Sắp tới chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này tại các phường xã của thành phố, đặc biệt ưu tiên xây dựng mô hình tại địa bàn phức tạp, nhạy cảm”.

V. Đồng