Đoàn Đại biểu Quốc hội Bà Rịa - Vũng Tàu "truy" Bộ GTVT vụ tàu PPC chỉ được chở 12 người

Sản phẩm đạt cúp vàng nhưng không thể cung cấp cho thị trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 95: 2016/BGTVT) về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme (gọi tắt là vật liệu PPC) được ban hành kèm theo Thông tư 43/2016/TT-BGTVT của Bộ GTVT (ngày 20/12/2016) chỉ giới hạn, cho phép đóng tàu PPC chở đến 12 người là gáo nước lạnh dội vào các doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ đóng tàu bằng vật liệu PPC.

Tàu đóng bằng vật liệu PPC tại Vũng Tàu. (ảnh: HC)

Ngoài việc kêu cứu đến Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp đã dồn hết tài sản để đầu tư công nghệ đóng tàu bằng vật liệu này tiếp tục kêu cứu đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại văn bản số 279, ngày 8/5 của Cty Cổ phần Công nghệ Việt Séc gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu rõ: Cty Cổ phần Công nghệ Việt Séc là doanh nghiệp khoa học và công nghệ thứ 2 của tỉnh, chuyên sản xuất tàu thuyền, công trình nổi bằng công nghệ vật liệu PPC với nhiều ưu điểm: nhẹ, không bị ăn mòn trong môi trường biển, không cần phải sơn, sản phẩm có thể tái chế khi không còn sử dụng…

“Mặc dù sản phẩm tàu thuyền của công ty được Bộ Khoa học và Công nghệ tặng cúp vàng tại Hội chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế năm 2012; Sản phẩm tàu thuyền bằng vật liệu PPC cũng được đơn vị vũ trang tin tưởng sử dụng như công binh, hải quân, biên phòng, cảnh sát biển… nhưng tàu thuyền lại không thể cung cấp cho thị trường dân sự do cơ quan đăng kiểm cho rằng không có tiêu chuẩn, quy phạm nên không đăng kiểm.

Cuối tháng 12/2016, Vr đã tham mưu cho Bộ GTVT quy chuẩn đóng tàu vật liệu PPC với những quy định hết sức vô lý, cản trở không cho doanh nghiệp phát triển tàu thuyền có sức chở lớn hơn 12 người. Nhiều hợp đồng đóng tàu cho khách hàng đang thực hiện đã bị đình trệ gây thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất và khách hàng” - văn bản kêu cứu của doanh nghiệp đóng tàu bằng vật liệu PPC nêu.

Trong văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cty Cổ phần công nghệ Việt Séc bức xúc khi cho rằng: “Tư duy sợ trách nhiệm, độc quyền trong dịch vụ đăng kiểm đã làm cho cơ quan đăng kiểm Việt Nam không song hành và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mà ngược lại luôn viện dẫn các lý do cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vận tải thủy và du lịch tàu thuyền” - văn bản của Cty Cổ phần Công nghệ Việt Séc nêu.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Bà Rịa - Vũng Tàu “truy” Bộ GTVT

Ngày 12/5/2017, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản số 118/BC-ĐĐBQH gửi Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu rõ: “Đề nghị Bộ GTVT cho biết cơ sở nào để ban hành Thông tư 43/2016/TT - BGTVT ngày 20/12/2016 quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu PPC trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.

Văn bản của Vr lý giải về việc chưa cấp đăng kiểm cho tàu đóng bằng vật liệu PPC chở trên 12 người. (ảnh: HC)

Theo trả tìm hiểu của phóng viên, trước sự truy vấn của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ GTVT đã giao cho Vr làm rõ.

Tại văn bản số 2765 ĐKVN - TS ngày 26/5/2017 của Vr báo cáo nội dung trả lời các vấn đề liên quan nêu tại văn bản số 118 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Văn bản này do ông Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Vr ký.

Tại văn bản này, Vr thừa nhận kết quả thử nghiệm trong thời gian qua với các tàu đóng bằng vật liệu PPC cho thấy: 11 phương tiện có sức chở từ 12 người trở xuống đến nay đều rất an toàn, các đơn vị sử dụng đều không có phản hồi hoặc thông báo về việc các phương tiện này không đảm bảo an toàn hoặc có khiếm khuyết.

Vr thừa nhận 02 phương tiện lớn hơn là tàu khách Ferry 42 (sức chở 32 người không kể thuyền viên) và Ferry 56 (sức chở 56 người không kể thuyền viên) là những tàu chở khách bằng PPC lớn nhất thế giới. Theo báo cáo của đơn vị sử dụng và đơn vị đăng kiểm địa bàn thì cả hai phương tiện đều bị sự cố, đã khắc phục và được cấp hồ sơ đăng kiểm để hoạt động trở lại.

Điều đáng nói là tại các văn bản trước đó của Vr và ngay tại báo cáo này của Vr, trong buổi làm việc với phóng viên GĐ&XH, đại diện Vr đều không có kết luận hay đưa ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh rằng các sự cố của Ferry 42 và Ferry 56 bắt nguồn từ vật liệu PPC.

Tại báo cáo này của Vr, Vr đã “quên” một thực tế còn có hàng chục tàu tuần tra có sức chở trên 12 người do các doanh nghiệp sản xuất cung cấp cho lực lượng vũ trang đã được sử dụng an toàn trong nhiều năm nay, nhưng không được Vr nhắc đến vì các tàu trên do Đăng kiểm Hải quân cấp đăng kiểm.

Một trong những lý do mà Vr không đăng kiểm rộng rãi cho tàu đóng bằng vật liệu PPC có sức chở trên 12 người (trừ thuyền viên) là vật liệu này dễ cháy. Tuy nhiên, trước đó làm việc với phóng viên GĐ&XH, đại diện của Vr phải thừa nhận là ở cấp độ thử chống cháy cao nhất, vật liệu PPC an toàn.

Tại văn bản trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu này, Vr cho rằng việc ban hành QCVN 95 không có nghĩa là cấm việc chế tạo các phương tiện thủy nội địa có kích thước và khả năng chở người lớn hơn. Rằng: “Các phương tiện này cần phải được tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm để có cơ sở xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn” - báo cáo của Vr nêu.

QCVN 95 chỉ chấp nhận đăng kiểm cho tàu bằng vật liệu PPC có sức chở đến 12 người (trừ thuyền viên). Điều này có nghĩa là các tàu có sức chở lớn hơn chưa được đăng kiểm chấp nhận. Nhưng trước đó chính Vr đã cấp đăng kiểm cho các tàu Ferry 42 (sức chở 32 người không kể thuyền viên) và Ferry 56 (sức chở 56 người không kể thuyền viên). Vr giải thích rằng việc cấp đăng kiểm cho hai tàu trên là đăng kiểm thử nghiệm.

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 quy định rõ là phương tiện thủy có sức chở trên 12 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải bảo đảm các điều kiện: Đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...; Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường... (Điều 24).

Việc đã cấp đăng kiểm, các tàu hoạt động hợp pháp có nghĩa rằng các tàu này phải đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn cho người sử dụng, an toàn cho việc vận tải hành khách.

Dư luận cho rằng nếu không an toàn, tàu đóng bằng vật liệu PPC có khả năng đe dọa tính mạng người sử dụng thì Vr có dám vượt rào cấp đăng kiểm cho hai tàu khách trên? Rõ ràng lập luận “đăng kiểm thử nghiệm”, “sử dụng thử nghiệm” là một cách lập luận ngụy biện để giải thích cho việc QCVN 95: 2016/BGTVT chỉ cho phép đóng tàu PPC chở đến 12 người.

Hà Châu