Điều thú vị của "cô gái vườn đào trên báo Tây" đang hot nhất những ngày cuối năm

Cô gái được ghen tị nhất Việt Nam những ngày cuối năm 2016

Ngày hôm qua, công chúng xôn xao tò mò khi được chiêm ngưỡng bộ ảnh ấn tượng về các quốc gia trên thế giới năm 2016, mỗi nước có một bức ảnh với nét đặc trưng riêng đầy tính nghệ thuật. Và bức ảnh đại diện cho quê hương Việt Nam của chúng ta mang dáng hình một thiếu nữ xinh xắn, được miêu tả với tựa đề: "Một thiếu nữ trong bộ áo dài truyền thống, tạo dáng chụp hình bên hoa đào nở rộ trong một vườn hoa ở Hà Nội ngày giao thừa, trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (7/2/2016)".

Kiều Trinh trong bức ảnh được Reuters chọn làm ấn tượng Việt Nam đang gây sốt

Rất nhanh chóng, cô gái có gương mặt mơ màng đẹp như tranh vẽ ấy đã được mọi người tìm ra. Đó là em Nguyễn Hoàng Kiều Trinh (22 tuổi), hiện đang học tập và sinh sống tại Sài Gòn. Kiều Trinh cho biết: "Em chụp bộ ảnh vườn đào trước Tết Nguyên đán năm 2016 bởi nhiếp ảnh gia Đỗ Xuân Bút, nhân dịp ra Hà Nội chơi và muốn lưu lại khoảnh khắc chụp cùng hoa đào thật trong thời tiết lạnh khoảng 10 độ. Em mong ước được làm điều này từ lâu lắm rồi, bởi trong miền Nam nơi em sống không có hoa đào và cái rét như thế".

Trinh bảo hôm đó trời lạnh lắm, 10 độ C với một cô gái sinh ra lớn lên tại thành phố đầy nắng như Trinh quả là thử thách. "Lên đến vườn đào, trời ơi một biển người chen nhau, đông quá nên người ta không cho chụp. Tụi em phải đợi mãi mới đến lượt, rồi còn phải thuê áo dài, mặc vô rồi make up rồi chụp, mà chụp nhanh lắm vì lạnh quá, không chịu nổi! Nhiều kỉ niệm nghĩ lại vẫn run nhưng đó là bộ ảnh em thích nhất, quyết tâm đi chụp nhất vì những lý do đơn giản: được mặc áo dài khi sát Tết, được chụp với hoa đào Hà Nội mà trước chỉ được xem hình và nghe kể thôi!". Cô bé tâm sự với ánh mắt rạng ngời.

Cô gái 22 tuổi sở hữu gương mặt thon dài, mũi cao, mắt đẹp, các nét hài hòa, ưa nhìn

Trông thiếu nữ Sài Gòn sáng bừng tươi tắn không kém gì sắc hoa đào trong vườn xuân

Điều đặc biệt nhất mà Kiều Trinh chia sẻ là lúc đó chỉ tập trung vào thực hiện bộ ảnh của mình mà mình không hề biết việc có phóng viên Reuters ghi lại cảnh đó. Cô chỉ biết bức hình của mình được Reuters chọn và công bố sáng 27.12, vì rất nhiều bạn bè đã nhắn tin thông báo, chúc mừng.

"Trinh cảm thấy rất bất ngờ, hạnh phúc và tự hào vô cùng vì hình ảnh Trinh mặc áo dài được lựa chọn là hình ảnh ấn tượng năm 2016 của Việt Nam mình!". Bức ảnh không hề hay biết ấy đã khiến Kiều Trinh trở thành cô gái được săn lùng nhiều nhất mạng xã hội ngày hôm qua, lượng follow trang cá nhân của Trinh tăng vọt, các báo liên tục gọi điện nhắn tin phỏng vấn, và cư dân mạng thì vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị với cô nàng xinh đẹp may mắn này.

Những điều chưa biết về "cô gái vườn đào"

Kiều Trinh sinh ngày 15/5/1994, trong một gia đình nề nếp. Dưới Trinh còn một em trai. Cô gái Kim Ngưu vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh, được bố mẹ yêu thương rất nhiều. "Ngày chào đời ba mẹ tưởng là sinh con trai, thành ra bây giờ ba mẹ hay bảo em là sinh nhầm, đáng lí em phải là con trai mới đúng vì tính em menly quá. Để tóc dài ăn mặc bánh bèo vậy thôi chứ bạn bè toàn nhận xét em ga lăng thôi, ngoài ra được khen là nhiệt tình với các bạn và sống tình cảm, vui tính nữa".

Kiều Trinh lúc nhỏ trông ngộ nghĩnh như con trai

Cô bé lớn lên trong vòng tay yêu thương chiều chuộng của ba mẹ

"Lúc mới sinh, ba mẹ còn tưởng nhầm em là con trai"

Trinh vừa tốt nghiệp đại học ngành quản lý nhà hàng khách sạn của trường Hoa Sen, và đang học năm cuối ngành Marketing của trường quốc tế PSB. Ngoài việc học thì cô gái đa tài còn là diễn viên và người mẫu ảnh, với chiều cao 1m65 và 3 vòng quyến rũ: 80-60-90. Trước khi nổi tiếng với bức ảnh chụp ở vườn đào Hà Nội, Trinh đã là một hotgirl được nhiều người yêu mến, bởi diện mạo trẻ trung, trong sáng, nụ cười dễ thương "đốn tim" biết bao chàng trai.

Bạn bè nhận xét Trinh là cô gái hòa đồng, thân thiện, ga lăng như đàn ông!

Sắp tốt nghiệp ĐH rồi nhưng nhìn Trinh lúc nào cũng như học sinh cấp 2

Ngoại hình cuốn hút nên Trinh nhận được rất nhiều lời mời làm mẫu ảnh

Từ bé đi học, Kiều Trinh hay được giao các chức vụ như lớp phó văn thể mỹ, lớp phó học tập và kỷ luật. Trinh rất thích tham gia các hoạt động văn nghệ của trường và hoạt động ngoại khoá, thích các môn thiên về văn hóa hơn là tự nhiên. Khoảng thời gian đi học của cô khá êm ả và vui vẻ, chẳng có biến cố gì, toàn nụ cười bên bạn bè và gia đình.

"Kỉ niệm đáng nhớ nhất với em đó là lần đầu bén duyên với nghề diễn, được hotgirl Chi Pu mời tham gia phim ngắn My Sunshine, sản xuất năm 2014, do chính chị Chi biên kịch, sản xuất kiêm diễn viên.

Nét duyên thầm đã giúp Kiều Trinh được mời làm nữ chính ngay bộ phim đầu tay ở tuổi 20

Lần đầu đóng phim mà được vào vai nữ chính luôn, lúc ấy em cảm thấy không gì hạnh phúc bằng. Chị Chi vào vai một bạn nữ giả nam diễn cùng em, đó là kinh nghiệm đầu đời quý giá, khá thú vị của em. Chị Chi bảo là nhìn thấy ở em một điều gì đó thu hút nên muốn em vào vai. Lúc đấy em bay từ Sài Gòn ra Hà Nội lần đầu tiên để tham gia My Sunshine. Lần thứ hai được ghé thủ đô là dịp em có được bộ ảnh hoa đào".

Sở thích của Kiều Trinh là học ngoại ngữ, học thêm nhiều cái mới, nuôi cún nuôi mèo, chơi piano những khi tâm trạng buồn, và ôm ba mẹ kể lại những điều vừa trải qua. Cô chia sẻ, ba mẹ rất tin tưởng ủng hộ mình trong mọi quyết định, luôn để con gái phát triển khám phá thế giới xung quanh tự do thoải mái, làm mọi việc em thích, từ việc đi bơi, học võ cho đến học đàn. Ngoài ra, cô gái tài năng này còn biết… lái xe phân khối lớn nữa.

Cô gái vườn đào khá đa tài, biết ca hát, đánh đàn, thích khám phá thế giới...

Bức ảnh lái moto phân khối lớn từng khiến Trinh được cư dân mạng quan tâm chú ý

Ngoài bức ảnh ở vườn đào vừa khiến tên tuổi Trinh nổi như cồn, thì trước đây cô cũng được chú ý bởi các tấm hình khác như lái moto và 1 bức ngồi bệt ăn bánh tráng, tấm nào cũng hơn 20.000 like và được nhiều báo, trang tin chia sẻ lại.

Trải nghiệm tuyệt vời nhất từng có với cô gái nhỏ 22 tuổi là được nhảy dù ở Úc, từ độ cao 3500m so với mặt nước biển. "Em sợ muốn chết 3s đầu, nhưng sau đó thích vô cùng. Trời bên ngoài là 10 độ, em được hướng dẫn viên ôm từ trong khoang máy bay lao ra ngoài khoảng không rộng lớn, không gì tả được cảm giác lúc ấy, vừa thấy mình nhỏ xíu vừa ngắm được quang cảnh rất rộng từ trên cao, xuống mặt đất rồi em vẫn ngỡ là mình đang bay, lâng lâng".

Cô gái Sài thành xinh đẹp mong ước nhiều điều tốt lành cho năm mới đã đến rất gần

Nhìn lại bức ảnh để đời đã mang lại sự nổi tiếng bất đắc dĩ cho mình, Trinh bày tỏ ước nguyện trước thềm năm mới rằng: "Em hi vọng em sẽ có thêm thật nhiều cơ hội trên con đường em đã chon đó là nghề diễn. Em muốn mình càng ngày càng giỏi hơn, học hỏi đc nhiều hơn. Còn chuyện tình cảm thì duyên đến thì đến, em không ước đâu (cười)".

Cô gái lém lỉnh nói thêm, Tết năm nay sẽ không ra Bắc chụp ảnh, mà ở nhà dọn dẹp, đón Tết cùng bố mẹ. Dù sao thì Kiều Trinh cũng đón tuổi 23 với món quà thật tuyệt vời, được là cô gái cả thế giới ngắm nhìn trong bộ ảnh của Reuters. Đâu phải ai cũng may mắn có kỉ niệm như vậy.

Theo Trí thức trẻ