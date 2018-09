Điện Biên: Xe máy đâm vào ôtô ngược chiều, 4 người thương vong

Ảnh minh họa

Theo Đại úy Vũ Xuân Tuấn, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Điện Biên, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 27B1-23213 do bà Lò Thị Cu (sinh năm 1967, trú tại Đội 18, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển; trên xe chở 3 người nữa là Lò Thị Chi (sinh năm 2005), Quàng Thị Hiền (sinh năm 2011) và Quàng Thị Hiền Vân (sinh năm 2014), cùng trú tại Đội 18, xã Noong Hẹt.

Xe máy do bà Lò Thị Cu điều khiển chạy theo hướng từ thành phố Điện Biên Phủ đi xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, đến địa điểm trên, đã va chạm với ôtô đi ngược chiều mang BKS 27C-03065 do Phạm Công Cảnh (29 tuổi, trú tại Đội 11, xã Thanh An, huyện Điện Biên) điều khiển.

Theo người đi đường chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên, do cháu bé ngồi phía trước cầm đồ chơi khua tay nghịch khiến bà Cu bị mất tầm nhìn, loạng choạng và điều khiển xe lấn làn, đâm vào đầu ôtô đi ngược chiều, gây tai nạn.

Theo X.T (Daidoanket.vn)