Diễn biến vụ việc trưởng đồn công an bị tố vào nhà nghỉ với vợ bạn

Liên quan đến vụ việc trưởng đồn công an bị tố vào nhà nghỉ cùng vợ bạn nhưng phân trần "chỉ vào nói chuyện thôi", ngày 18/9, một lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cho biết đang vào cuộc làm rõ thông tin một cán bộ thuộc công an huyện này, đang giữ chức trưởng đồn một đồn công an, bị bắt quả tang khi đang trong nhà nghỉ với vợ người khác.

Hình ảnh người đàn ông bị bắt quả tang cùng trong nhà nghỉ với vợ người khác. Sự việc diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, trên Thời đại thông tin, vị lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin sự việc đăng tải trên mạng xã hội, đơn vị đã yêu cầu cán bộ liên quan giải trình, báo cáo, khi có kết quả xác minh cụ thể sẽ thông tin tới cơ quan báo chí.

Trước đó vài ngày, trên mạng xã hội facebook xuất hiện 2 đoạn clip với độ dài khoảng hơn 5 phút, ghi lại hình ảnh một đôi nam nữ bị bắt quả tang trong nhà nghỉ khiến dư luận xôn xao.

Theo nội dung đoạn clip, người chồng cùng bạn bè mình đã theo dõi vợ và bắt được quả tang vợ mình đang trong nhà nghỉ với người đàn ông khác, trái ngang hơn đó lại là người mình từng quen biết.

Tuy nhiên, dù bị phát hiện 1 nam, 1 nữ trong nhà nghỉ nhưng người đàn ông này vẫn một mực khẳng định ''do say rượu'' và cho rằng ''em chỉ vào để nói chuyện thôi'', không làm gì cả. Tuy nhiên, bất chấp lời thanh minh của cả hai, người chồng quyết định gọi công an đến giải quyết.

Được biết, người đàn ông bị bắt quả tang vào nhà nghỉ cùng vợ người khác tên H.V.D, được cho là trưởng 1 đồn công an thuộc Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội). Sự việc trên xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn của một xã thuộc huyện Thạch Thất, TP Hà Nội vào ngày 14/9. Người phụ nữ xuất hiện trong clip tên H.T.T., bị chính chồng mình bắt quả tang.

Thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng công an xã cũng đã đến hiện trường tiến hành lập biên bản. Bước đầu cả hai người vào nhà nghỉ chỉ thừa nhận vào đây "nói chuyện".

Trên Người lao động, ông Đào Duy Dương, Trưởng Công an xã Phú Cát, đã bác bỏ thông tin ông H.V.D. là công an xã Phú Cát. Ông Dương cho biết ông D. là cán bộ công an huyện Quốc Oai, đang giữ chức trưởng một đồn công an thuộc Công an huyện Quốc Oai. "Sự việc xảy ra ở huyện Thạch Thất và chúng tôi không có thẩm quyền phát ngôn" - ông Dương nói.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai, hiện ông H.V.D. đã viết báo cáo giải trình. Theo vị lãnh đạo này, vụ việc đang được xác minh và làm rõ, khi nào có kết quả cụ thể sẽ thông tin với báo chí sau.

K.N (th)