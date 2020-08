Điện Biên: Thông tin về vụ 2 bé gái 12 tuổi “mất tích” bí ẩn trong đêm

Chiều 3/8, trao đổi với PV, ông Lò Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) cho biết, ngày 2/8, chính quyền địa phương tiếp nhận tin báo từ hai gia đình của các cháu Lò Thị C. và Lường Thị Ánh D. (cùng SN 2008) mất tích bí ẩn.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định, trước đó, 2 bé gái bị một đối tượng dụ dỗ, lôi kéo xuống tỉnh Bắc Ninh để đi làm. Hiện Công an xã Chiềng Đông đang tiếp tục làm rõ về đối tượng lôi kéo, đồng thời phối hợp cùng người thân tìm cách kết nối để đưa 2 cháu bé trở lại địa phương một cách an toàn.

Cũng theo lời ông Hoan, trước đây tại địa bàn xã Chiềng Đông từng xảy ra những trường hợp tương tự, rất may là chưa có hệ lụy nào đáng tiếc xảy ra. Trong thời gian tới, chính quyền sở tại sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các gia đình, để họ giáo dục con cái, tránh để bị những kẻ có ý đồ xấu dụ dỗ, lôi kéo.

1 trong 2 bé gái tự ý rời nhà bỏ đi tại xã Chiềng Đông (Điện Biên). Ảnh:ĐB

Liên quan tới vụ việc trên, anh Lường Văn Thươi (bố ruột cháu D.) kể lại, khoảng 15h ngày 1/8, cháu C. có tới nhà để rủ cháu D. đi chơi. Khi anh Thươi hỏi, thì C. trả lời xin phép ra ngoài giải quyết chút việc riêng rồi về ngay. Nghĩ là chuyện học hành của các con, nên anh Thươi không mảy may nghi ngờ, rồi đồng ý.

Tương tự, người thân cháu D. cũng cho biết, trước đó con gái xin phép tới nhà bạn để hỏi bài rồi biến mất một cách bí ẩn.

Theo thông tin mới nhất mà PV nhận được, hiện gia đình cháu C. đã liên hệ được với bé gái. C. cho hay đang ở Bắc Ninh và sẽ bắt xe khách trở về nhà trong tối ngày hôm nay (3/8). Còn về trường hợp D. gia đình cháu bé thông tin, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa liên lạc được.

T.Du - C.Lê