Diễn biến mới vụ xe chở hiệu trưởng trường đâm gãy chân học sinh ngay tại sân trường

Theo đó, ngày 8/2, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thẩm quyền điều chuyển hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên thuộc UBND quận Cầu Giấy.

Cũng trong ngày 8/2, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết đơn vị này đang chờ văn bản chỉ đạo chính thức của UBND TP về vụ việc. Như vậy, đến nay, thông tin bà Tạ Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên được điều chuyển về phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy chưa được xác nhận.

Về phía công an, vụ việc đã được chuyển từ Công an quận Cầu Giấy đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Bà Tạ Thị Bích Ngọc, hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Về vụ việc này, Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh. Anh Dũng, phụ huynh của học sinh Kiên cho biết: “Ngày 1/12, khi gia đình tôi nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của cháu (hiện cháu đang học lớp 2) bảo rằng “giờ ra chơi con chạy ở sân trường và bị gãy chân, đang được các cô đi cấp cứu tại BV Nhi Trung ương”. Hai vợ chồng tôi tới viện thì cháu đã được bác sỹ chụp X-quang và chẩn đoán là gẫy xương đùi phải”.

Sau khi bó bột, chân học sinh Kiên vẫn không khớp với nhau nên buộc phải chuyển sang BV Việt Đức. Tại đây cháu được chỉ định bắt buộc phải mổ và nẹp vít xương.

Ông Dũng cho biết thêm: “Đánh giá chuyên môn của các bác sỹ cho thấy, với chấn thương như của con tôi thì việc chạy tự ngã mà không có tác động mạnh từ bên ngoài là điều khó có thể xảy ra. Mặt khác, cháu không có bệnh lý gì về xương và xương đùi là nơi cứng nhất, rất khó gẫy nếu không có lực rất mạnh tác động.

Sau khi được các bác sỹ tận tình chăm sóc, sức khỏe của cháu đã dần đi vào ổn định, gia đình hỏi cháu và tìm hiểu thêm về nguyên nhân xảy ra tai nạn thì thu thập được các thông tin sau: “Con trai tôi khẳng định, trong giờ ra chơi, cháu và các bạn cùng lớp có ra sân sau của trường chơi, đến khi có chuông hết giờ ra chơi, cháu và các bạn (4 bạn) chạy về lớp.

Ảnh chụp X-Quang cho thấy xương đùi học sinh Kiên bị gãy đôi. Ảnh GĐCC

Trong lúc cháu chạy về lớp thì có va chạm vào một chiếc xe “Huyndai màu xanh nước biển đang di chuyển” trong sân của trường và cháu có nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo khác. Sau khi va chạm, cháu được bảo vệ bế lên phòng thư viện, sang phòng y tế sơ cứu rồi đưa vào viện”.

Các bạn trong lớp (tôi xin phép giấu tên) có nói lại là con tôi bị ô tô đâm ở sân trường trong giờ ra chơi khi chạy vào lớp. Hơn nữa, cháu bị gãy xương đùi phải nhưng lại có những vết xây xước phía sau hông bên trái…”.

Ngày 12/12, gia đình anh Dũng đã có buổi trao đổi với nhà trường gồm hiệu trưởng và một số giáo viên khác. Kết quả buổi làm việc cho thấy nhà trường và các cô giáo liên quan không nhận trách nhiệm đối với vụ việc mà cho rằng con anh Dũng tự ngã do chạy nhảy ở sau sân trường và tự gây chấn thương cho bản thân.

Tiếp đó, trường tiểu học Nam Trung Yên đã phát phiếu thăm dò tới toàn bộ học sinh, giáo viên, cán bộ trong trường và nhận về kết quả “100%” ý kiến khẳng định không có ô tô vào trường ngày xảy ra tai nạn với học sinh Kiên. Tuy nhiên, sau đó, nhà trường thừa nhận có xe taxi vào trường và gây ra vụ tai nạn đáng tiếc nêu trên.

“Nếu nguyên nhân gây tai nạn không đúng như Ban giám hiệu nhà trường Nam Trung Yên trả lời gia đình, đề nghị xem xét hình thức kỷ luật thích đáng đối với Ban giám hiệu vì họ đã thiếu trung thực…” anh Dũng nói.

Minh Anh