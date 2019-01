Diễn biến mới vụ Phó chánh Thanh tra Quảng Nam tử vong tại trụ sở

Liên quan đến thông tin Phó chánh thanh tra tỉnh tử vong trong khuôn viên cơ quan, sáng nay, thông tin trên Thanh Niên, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau quá trình điều tra, công an tỉnh kết luận cái chết của ông Phan Tấn Nghị, Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, không có yếu tố tội phạm. Quá trình điều tra cho thấy ông Nghị bị tử vong do đa chấn thương khi bị rơi từ tầng 3 xuống đất.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 13h10 ngày 10/1, một nhân viên bảo vệ bất ngờ phát hiện ông Nghị nằm gục phía sau khuôn viên trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Nghị. đã tử vong sau đó.

Theo đại tá Lợi, chưa thể khẳng định nạn nhân tự tử hay bị té ngã nhưng có thể khẳng định rằng không có yếu tố tội phạm trong vụ việc này. Trưa xảy ra vụ việc có 3 người ở cơ quan nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Từ các thương tích trên người có thể đưa ra nhận định nạn nhân bị rơi xuống trong tư thế ngửa.

Đồng thời, qua trích xuất camera cũng không phát hiện có người lạ nào vào trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam vào thời điểm đó.

“Được biết ông Nghị bị trầm cảm, hơn 10 ngày mất ngủ. Tuy vậy, không thể khẳng định nạn nhân tự tử vì không hề có thư từ hay bằng chứng gì”, đại tá Lợi nói.

Được biết, ông Nghị thường ở lại trụ sở nghỉ trưa để tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Hàng ngày, ông thường ra phía sau trụ sở để rửa mặt, vệ sinh trước khi bắt đầu công việc.

Theo PV (Dân Việt)