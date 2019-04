Diễn biến mới nhất vụ xe Lexus biển tứ quý 6 tông đám tang làm 4 người chết

Liên quan đến vụ việc xe Lexus biển tứ quý 6 tông vào đám tang làm 4 người tử vong, ngày 16/4, đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay đơn vị đang điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc theo thủ tục bình thường. Công an tỉnh Bình Định nói chưa có căn cứ để tạm giữ tài xế và xe trong vụ tai nạn này.

Ông Nguyễn Đức Huyện, tài xế xe Lexus biển số 6666 gây tai nạn.

"Chúng tôi chưa có căn cứ để tạm giữ người và xe trong vụ tai nạn này. Nồng độ cồn của ông Nguyễn Đức Huyện, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, chưa thể công bố do còn phải giám định kỹ thuật thêm mấy vấn đề nữa. Nhiều cái phức tạp lắm", đại tá Ninh nói.

Trong khi đó, thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Theo ông Nhiên, số liệu về nồng độ cồn của ông Huyện sau khi gây tai nạn đã có trong hồ sơ nhưng chưa thể công bố.

"Công an không bao che cho ai và cũng không chịu bất kỳ sự tác động nào trong vụ việc này", vị Giám đốc Công an Bình Định nói.

Trước đó, ông Huyện từng thừa nhận mình có uống rượu. "Trưa 11/4, trước khi gây ra tai nạn, tôi uống 1 ly rượu. Qua kiểm tra, công an nói nồng độ cồn của tôi là 3,15 mg/1 lít khí thở vượt mức cho phép", ông Huyện nói với báo chí.

Tuy nhiên sau phát ngôn này, ông Huyện lại xin đính chính rằng, mình bị cao huyết áp, khi làm việc với công an tinh thần còn hoảng loạn, ông trả lời phóng viên không đúng về nồng độ cồn do công an đo được sau khi gây ra vụ tai nạn vào chiều 11/4. Ông lý giải do nhầm lẫn, trong đầu nghĩ nồng độ cồn là 0,315 mg/lít khí thở nhưng khi trả lời phóng viên lại nói là 3,15 mg/lít khí thở.

Chiếc xe Lexus LX570 mang biển số tứ quý 49X-6666 gây tai nạn

Liên quan tới vụ việc, trên Dân Việt một nhân chứng cho biết, chiều 11/4, khi anh đang phụ giúp một gia đình lo tang lễ trên đường Nguyễn Công Trứ thì ông Nguyễn Đức Huyện lái ô tô chạy tới.

“Tôi yêu cầu ô tô dừng lại và hỏi lái xe đi đâu thì người này trả lời là đi đưa tang. Thế nhưng, lúc này khu vực tại đây quá đông nên tôi nói không vô được và nhắc nhở nên lùi xe về sau. Lái xe bất ngờ chửi tục, xưng mày tao và yêu cầu tôi tránh ra, không được đứng trước đầu xe, nếu không sẽ bị xe tông”, anh Ph cho biết.

Cũng theo nhân chứng này, ngay sau đó, anh và ông Huyện đã xảy ra cự cãi lớn tiếng.

“Thấy bị xúc phạm nên tôi có nói lại rằng "ông lớn rồi đừng có hỗn" thì người này nói "mày muốn giỗ trước hay giỗ sau". Sau đó, lái xe đóng cửa kính ô tô rồi lao xe tới, tông vào tôi.

Lúc đó, tôi bị văng ra đường và chiếc xe đi tới luôn, tông vào nhóm người đằng trước. Lái xe chắc chắn là có uống rượu bia rồi, mùi cồn nồng nặc, tông người xong thì lái xe cũng bước xuống xe, quỳ xin lỗi”, nhân chứng cho hay.

Trên Công an TP.HCM cách đây 2 hôm, một số nhân chứng cũng cho rằng trước khi đi dự đám tang và gây tai nạn, ông Huyện đi ăn đám giỗ một nhà người quen ở đường Ngô Mây (TP.Quy Nhơn) và có uống rượu, sau đó đi ăn uống “tăng 2” với các chiến hữu ở khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn (TP.Quy Nhơn).

Như đã đưa tin, chiều 11/4, ông Nguyễn Đức Huyện - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định (chủ một khách sạn lớn có tiếng ở TP.Quy Nhơn) lái xe Lexus mang biển 49X - 6666 tông vào đội di quan khiêng quan tài khiến 4 người chết, 6 bị thương.

Gây tai nạn, ông Huyện quỳ lạy xin lỗi tại hiện trường và đến trình diện tại công an phường gần nơi xảy ra tai nạn.

Lãnh đạo Công an TP.Quy Nhơn cho biết, ngay thời điểm đó, đã làm việc với ông Huyện nhưng ông này tỏ ra khá hoảng loạn, có nhiều lời khai "khó hiểu" khi cho rằng vụ tai nạn liên quan đến tâm linh. Ông Huyện không biết vì sao lại điều khiển xe tông vào nhóm người di quan.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên vẫn đang được Công an tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ.

