Diễn biến kỳ lạ vụ xô xát tại nơi ở của 5 chú tiểu "Thách thức danh hài"

Liên quan đến vụ 50 người đập phá, đánh người tại Tịnh thất Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, mới đây Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an huyện Đức Hoà làm rõ tình tiết vụ việc.

Nhiều người phá cổng đột nhập bất hợp pháp vào "Tịnh thất Bồng Lai".

Đến nay, công an đã xác định danh tính những người tham gia vụ “đại náo” Tịnh thất Bồng Lai chiều 24/10 và đang lần lượt mời lên làm việc.



Công an xác định, tổ chức nhóm người "đại náo" Tịnh thất Bồng Lai chiều 24/10 là vợ chồng ông Võ Văn Thắng (46 tuổi) và bà Đoàn Thị Tuyết Mai (48 tuổi, cùng ngụ đường số 20, KP.1, P.Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân). Tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định được danh tính người gây thương tích cho nam tu sĩ ở Tịnh thất Bồng Lai.

Bản chất vụ việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai là do vợ chồng ông Thắng bà Mai đi tìm con gái là chị Võ Thị Diễm My (20 tuổi) bỏ nhà đi và nghi vấn tá túc tại đây.

Theo Công an xã Hoà Khánh Tây, đầu tháng 9, đơn vị có nhận đơn trình báo của bà Đoàn Thị Tuyết Mai, ngụ quận Bình Tân (TP.HCM) việc con gái Võ Thị Diễm My (20 tuổi) quen Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi, ngụ xã Hoà Khánh Tây) và bỏ nhà ra đi.

Bà Mai cho biết có thể con gái bà đến ở cùng với Huyền Trân tại hộ nhà bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai) ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công an địa phương bất ngờ kiểm tra hồ sơ lưu trú hộ bà Cao Thị Cúc (49 tuổi) có 10 người. Trong đó, một người chưa đăng ký tạm trú và không có ai tên Võ Thị Diễm My nơi đây.

Ngày 5/10 ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cha Võ Thị Diễm My) tiếp trục gửi đơn trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hoà) yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Diễm My.

"Tịnh thất" cho rằng một số tài sản đã bị mất trộm khi nhóm người đột nhập.

Cũng theo công an, ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, tạm trú Tịnh thất Bồng Lai) gọi điện thoại ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa đi.



Ông Thắng đến Tịnh thất Bồng Lai gặp được con gái. Ông khuyên con gái về nhà nhưng chị này bỏ cha và chạy ra sau tịnh thất trốn tránh.

Ngày 24/10, quyết đưa con gái về nhà bằng mọi cách, gia đình ông Thắng và hàng xóm khoảng 20 người (thông tin trước đó cho là 50 người) đến Tịnh thất Bồng Lai xông vào lục soát nhưng không thấy Diễm My.

Nhóm người này xô xát với những người tu hành khiến một người tên Lê Thanh Nhị Nguyên (21 tuổi) bị thương ở mặt phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, người đại diện Tịnh thất Bồng Lai còn trình báo công an mất 225 triệu đồng và cục đá thạch anh nặng 7 kg.

Cùng diễn biến vụ việc, công an còn làm rõ đơn tố cáo của một cô gái đăng tải đoạn clip lên mạng đang bị cộng đồng mạng khủng bố, gán ghép hình ảnh nhạy cảm, đưa lên mạng xã hội.

Cô gái trẻ bị chụp ảnh đưa lên mạng xã hội.





Chị N. (SN 1995, ngụ huyện Đức Hoà, Long An) cho biết, khoảng 19h ngày 24/10, chị thấy trên trang facebook cá nhân của một người phát trực tiếp video ghi lại cảnh "Tịnh thất Bồng lai" bị một nhóm người kéo đến đập phá, đánh tu sĩ.



Do nhà chỉ cách nơi xảy ra sự việc khoảng 5km, chị N. đã cùng người cô của mình đã đi xe máy đến xem tình hình.

Khi tới nơi, chị N. không còn thấy cảnh đập phá, đánh nhau như clip đăng tải nhưng thấy rất nhiều người ở trong "Tịnh thất Bồng lai", có cả công an đang xử lý.

Thấy mọi người xúm lại xin clip một người phụ nữ đã quay lại toàn bộ sự việc trong điện thoại, chị N. cũng đến xin clip.

Sau đó, ngày 25/10 chị N. đăng clip này lên trang facebook cá nhân với nội dung: "Tin được không, Tịnh thất Bồng lai…".

Tuy nhiên, sau vài giờ đăng tải chị N. lại bị dân mạng khủng bố, cho rằng chị chính là cô gái đã bỏ nhà đi mới dẫn đến sự việc trên.

"Mục đích của em đăng clip để mọi người thấy được "Tịnh thất Bồng lai", nơi nổi tiếng bị nhóm người lạ đến đập phá, đánh tu sĩ. Đồng thời, để cơ quan chức năng biết được họ có cơ sở để xử lý. Tuy nhiên, mọi người đã hiểu nhầm ý của em, cho rằng em chính là cô gái bỏ nhà ra đi rồi còn đăng clip. Mặc cho em giải thích nhưng không ai tin, họ đổ xô vào bình luận, thoá mạ em bất hiếu, phỉ báng em bỏ nhà theo trai…. Không những thế, họ còn ghép ảnh em với người đàn ông khác, ghép ảnh khoả thân khiến em rất hoảng loạn, bị gia đình, hàng xóm kì thị, xa lánh em", chị N. nói trong nước mắt.

Trước sự "khủng bố" của cộng đồng mạng, chị N. đã phải khoá trang facebook cá nhân. Đồng thời, chị cũng phải nghỉ việc và không dám đi ra ngoài vì sợ mọi người chửi bới, gây thương tích.



Do tính chất sự việc có nhiều tình tiết diễn biến phức tạp, gây xôn xao dư luận, UBND huyện Đức Hòa đang tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Đức Hòa điều tra làm rõ.



Được biết, Tịnh thất Bồng lai nổi tiếng với 5 chú tiểu tham gia, đoạt giải cao trong chương trình “Thách thức danh hài” năm 2018. Ngoài ra, ở đây cũng có 2 người (mà nhiều người gọi là sư thầy) hát bolero cực hay trên mạng xã hội youtube.



