Diễn biến bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng, lột đồ trong lớp học

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, mới đây tại trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) xảy ra sự việc khiến dư luận bất bình khi nữ sinh N.T.H.Y (học lớp 9) bị 5 học sinh nữ cùng trường đánh hội đồng, lột quần áo ngay trong lớp học. Sự việc này xảy ra ngày 22/3 và ít ngày nay thì mới vỡ lở.

Trong sáng nay (30/3), khi trả lời PV Báo Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Phù Ủng xác nhận có sự việc trên xảy ra tại trường THCS địa phương và hiện tại vụ việc được Công an huyện và các cơ quan chức năng huyện Ân Thi thụ lý giải quyết.

Riêng 5 học sinh đánh hội đồng em Y. đã bị nhà trường tạm đình chỉ học tập. Sau khi xảy ra sự việc do hoảng loạn và tâm lý không ổn định nên nữ sinh Y được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên từ ngày 28/3.

5 em học sinh trường THCS Phù Ủng đánh hội đồng và lột đồ em Y trong lớp học. Ảnh: Mai Ngoan

Chia sẻ về sự việc, ông Nhữ Mạnh Phong – Hiệu trưởng trường THCS Phùng Ủng cho hay, vụ việc xảy ra vào lúc 17h30 ngày thứ 6 (22/3), thời điểm đó đã hết giờ học và không có sự chứng kiến của giáo viên.

Sau khi nắm được sự việc, nhóm học sinh đánh bạn Y. được triệu tập làm bản kiểm điểm. Đồng thời, đại diện của những học sinh này đã viết cam kết và chịu chi phí đi viện điều trị đối với em Y.

Trong cuộc họp kỷ luật, đại diện gia đình nữ sinh Y. đồng ý ký vào biên bản và đứng lên xin hội đồng kỷ luật để cho các đánh nữ sinh tiếp tục được học tập. Tuy nhiên, sau đó đại diện nhà trường cùng 5 phụ huynh học sinh đến gia đình em Y. để xin lỗi thì không thành công và gia đình nữ sinh cho biết sẽ gửi đơn đến các cơ quan chức năng.

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Phong thông tin, qua bản kiểm điểm thì nhóm học sinh đánh em Y. được xuất phát từ việc mượn sách vở, sau đó có lời qua tiếng lại.Còn nguyên nhân chính xác phải chờ kết luận từ phía Công an huyện Ân Thi.

Ông Đào Văn Duyến – Trưởng Công an xã Phù Ủng cho biết, khi nhận được đơn trình báo của gia đình em Y. về việc em này bị một nhóm bạn đánh hội đồng ngay trên lớp. Do nhận thấy tính chất sự việc phức tạp vượt thẩm quyền nên địa phương báo cáo đến Công an huyện Ân Thi.

Trường THCS Phù Ủng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vũ Hân

Cũng theo ông Duyến, lúc đầu người thân nữ sinh bị đánh đồng ý lời xin lỗi của nhóm học sinh và các phụ huynh. Tuy nhiên, sau khi clip bị phát tán trên mạng, gia đình đã thay đổi quan điểm và đề nghị làm rõ.

Thông tin cho PV vào trưa nay (30/3), ông Trương Văn Ty - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ân Thi xác nhận, đơn vị đã yêu cầu nhà trường báo cáo toàn bộ sự việc. Đồng thời điều chuyển giáo viên chủ nhiệm lớp em Y. vì không nắm bắt và ngăn ngừa được sự việc. Đối với Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng sẽ bị đình chỉ công việc điều hành 15 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Sở GD& ĐT Hưng Yên, phòng giáo huyện huyện Ân Thi xuống làm việc với trường THCS Phù Ủng và quan điểm của lãnh đạo Sở là làm rõ sự việc, xử lý nghiêm sai phạm.

Được biết, Bộ GD&ĐT đã nắm được vụ việc và yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm liên quan và báo cáo cụ thể về Bộ trước ngày 2/4/2019.

Đức Tùy