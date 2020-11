Ngày 10/11, thông tin với PV, lãnh đạo Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết, sau quá trình điều tra, xác minh vụ việc Cà Thị Út (SN 1996, trú xã Pá Khoang, TP. Điện Biên Phủ) "bùng" tiền gà, giò... và còn "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới, gây thiệt hại lớn cho một nhà hàng ở phường Mường Thanh, đến nay cơ quan công an đã làm theo đúng quy trình tố giác tội phạm và ra quyết định không khởi tố vụ án. Út cũng không bị xử phạt hành chính.

Lý do được Công an TP. Điện Biên Phủ đưa ra là do vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Nhận thấy đây là vấn đề liên quan đến việc tranh chấp dân sự, nên CQCA đã hướng dẫn nạn nhân, cụ thể là chủ nhà hàng T.P. làm các thủ tục để kiện Út ra tòa.

Trước đó, tại CQĐT, Cà Thị Út khai nhận, do thường xuyên qua lại quán T.P. ăn nhậu nên quen biết anh Vũ Thế L. (chủ nhà hàng). Để "đánh bóng" tên tuổi, Út khoe là đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn. Thấy anh L. tin tưởng nên Út đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Cà Thị Út được cho là đã "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới tại một nhà hàng ở Điện Biên. Ảnh:TL

Khoảng tháng 8/2020, Út đặt anh L. làm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu anh L. chuyển đến địa chỉ do Út cung cấp. 7 mâm cỗ này Út nợ chưa trả tiền. Khi anh Vũ Thế L. gọi điện đòi khoản nợ trên, do không có tiền trả và muốn anh L. tin tưởng nên Út nói dối là sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi trả một thể.

Ngày 22/9, Út gọi điện thoại cho anh L. yêu cầu cung cấp 156kg gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Đồng thời Út đặt anh L. dựng phông, rạp và 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng của anh.

CQCA làm việc với Cà Thị Út. Ảnh:VNN

Theo hợp đồng miệng giữa đôi bên, từ ngày 24 - 26/9, anh L. đã chuyển đủ số thực phẩm trên cho Út; ngày 30/9 chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ cưới theo yêu cầu. Toàn bộ số tiền hàng Út chưa thanh toán cho anh L.

Sau khi xảy ra sự việc, Cà Thị Út tắt điện thoại không liên lạc được, bỏ trốn khỏi địa bàn sinh sống nên cơ quan công an đã phải cử lực lượng tìm kiếm.

Đến ngày 1/10, công an TP. Điện Biên Phủ phối hợp với Công an phường Mường Thanh đã tìm thấy Cà Thị Út vào lúc 18h tại khu vực gần biên giới ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

C.Lê