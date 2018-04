Diễn biến bất ngờ không mong muốn việc đền bù vụ tài xế đánh lái cứu nữ sinh

Trên Tri thức trẻ, ngày 12/4, anh Tiến cho hay phía anh đã sửa chữa chiếc xe 7 chỗ như hiện trạng ban đầu theo yêu cầu của chủ xe. Số tiền bỏ ra khoảng 250 triệu đồng đã được anh Tiến chi ra để đưa xe đến một garage uy tín bảo dưỡng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ và được xác nhận của phía công an. Tài xế Đỗ Văn Tiến cũng cho hay, hiện phía chủ xe 7 chỗ đã chuyển hồ sơ lên công an.

Tài xế Tiến có thể gặp bất lợi nếu chủ xe Toyota không đứng ra thỏa thuận đền bù.

Hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành định giá xe để truy cứu trách nhiệm hình sự tài xế Tiến. Anh Tiến cho hay, thứ 3 tới (17/04) giữa 2 bên sẽ có cuộc gặp gỡ trực tiếp giải quyết vụ việc, có sự tham gia của hội đồng định giá.

"Mới đây tôi tiếp tục gọi điện để xin giải quyết thì chủ xe 7 chỗ thông báo đã chuyển hồ sơ cho bên công an. Luật sư có điện cho tôi nói về việc bị truy tố hình sự, nếu như vậy thật thì bất công với tôi quá", anh Tiến cho Tri thức trẻ biết.

Trên Dân Việt ngày 12/4, ông Tô Đình Mạnh - Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông và trật tự Công an huyện Thủy Nguyên cho biết: “Hiện nay, vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Thủy Nguyên giải quyết. Tinh thần chung là cơ quan công an sẽ tạo điều kiện hết mức để các bên nhanh chóng giải quyết vụ việc trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật”.

Cũng theo ông Mạnh, hiện nay, cơ quan công an đang xác định xem tài xế Tiến có lỗi trong vụ tai nạn hay không. Nếu tài xế Tiến không có lỗi, sẽ không phải xử lý hình sự, sự việc sẽ trở thành quan hệ dân sự giữa các chủ xe. Trong trường hợp này, nếu các chủ xe thỏa thuận được với nhau về mức bồi thường thiệt hại, cơ quan công an sẽ hướng dẫn họ giải quyết.

Ông Mạnh cho biết thêm, hiện nay, cơ quan công an đã cho giám định tài sản thiệt hại của các chủ xe để làm cơ sở giải quyết vụ việc. "Tuy nhiên, cơ quan công an sẽ không can thiệp vào việc thỏa thuận bồi thường thiệt hại giữa các chủ xe và cũng không có việc chủ xe Toyota 7 chỗ nhờ cơ quan công an làm các thủ tục bồi thường thiệt hại cho họ", ông Mạnh khẳng định.

Trao đổi với Tri thức trẻ, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội (người nhận sẽ bào chữa miễn phí cho tài xế Tiến) cho biết chiều ngày 12/4, tài xế Tiến đã gọi cho anh.

Theo thông tin mới nhất mà luật sư nhận được thì vụ việc tài xế Tiến đánh lái cứu 2 nữ sinh đang được xem xét xử lý theo trình tự tố tụng hình sự. Theo đó, khi xử lý theo trình tự TTHS thì kể cả sau khi bồi thường trách nhiệm dân sự xong, anh Tiến vẫn bị xem xét trách nhiệm hình sự.

"CQĐT có thể sẽ quy kết anh Tiến lỗi không giữ khoảng cách an toàn mặc dù căn cứ để đưa ra lỗi này trong trường hợp này rất mơ hồ. Như vậy, nếu khi CQĐT đã cho rằng tài xế Tiến có lỗi thì đương nhiên theo Khoản 1 Điều 260 của BLHS, có thể sẽ phải ngồi tù từ 1 đến 5 năm".

Cụ thể theo khoản D, Điều 260 BLHS về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nêu rõ: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, mà ở đây là khoản d (Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng) thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Trước đó, như đã đưa tin, tài xế Đỗ Văn Tiến (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh rồi gây tai nạn. Dù rất muốn gặp gỡ để thỏa thuận đền bù với chủ xe Toyota 7 chỗ bị hư hỏng sau vụ tai nạn nhưng không thể liên hệ. Vậy nên, sự việc cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

K.N (th)