Ngày 31/5, tại nghị trường Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã thông báo những kết quả tăng trưởng về nông nghiệp. Bộ trưởng Cường cho biết, vấn đề dịch tả lợn, đây là vấn đề khá lớn, có lẽ trong lịch sử chưa bao giờ xảy ra với ngành chăn nuôi trên thế giới về chăn nuôi lợn.

Đồng thời, Bộ trưởng Cường cũng cho hay, Việt Nam ý thức được vấn đề này, vì chăn nuôi lợn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu nông nghiệp. Giá trị ngành nông nghiệp hiện nay vào khoảng 1 triệu tỷ thì riêng chăn nuôi lợn chiếm khoảng 94.000 tỷ tức là gần bằng 10%. Do đó, nếu để xảy ra tình trạng này thì rất nguy hiểm.

Theo Bộ trưởng báo cáo: “Trong cơ cấu thực phẩm thì hiện nay thịt lợn chiếm tỷ trọng 70% trong cơ cấu thực phẩm về thịt của bữa cơm hàng ngày. Đây là khu vực giải quyết sinh kế cho 2,4 triệu hộ và 10.000 hộ trang trại chăn nuôi lớn và quy mô vừa. Chúng ta đã tập trung những kịch bản chuẩn bị sẵn ứng phó, hệ thống thú y, hệ thống chính quyền địa phương, nhân dân đã vào cuộc ngay từ đầu. Tuy nhiên, do đặc thù về loại virus này; do đặc điểm còn tới 2,4 triệu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chăn nuôi liền kề khu dân cư, không gian rất chật hẹp; do tính chất lan truyền của bệnh này nên đến giờ phút này, bệnh dịch đã lan ra 48 tỉnh, hơn 300 huyện, hơn 3.000 xã và phải tiêu hủy là 2 triệu con, bằng 117.000 tấn, chiếm 6,5% tổng đàn lợn”.

Dịch tả lợn châu Phi đã khiến 2 triệu con lợn buộc tiêu hủy.

Bộ trưởng cũng dự báo có nhiều tình huống có thể xảy ra bao gồm: Bệnh sẽ tiếp tục lan tỏa ra những vùng còn lại; Quay trở lại những nơi có ổ dịch qua 30 ngày mà đã không còn xuất hiện; Nếu không phòng trừ tốt thì bệnh dịch sẽ lan ra những hộ lớn.

Trước tình hình đó, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tinh thần chỉ đạo các văn bản Trung Ương và các văn bản địa phương với một tinh thần, thông điệp chung là "dập dịch như diệt giặc" theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo Bộ trưởng, hiện nay vẫn còn 94% đàn lợn sạch không bị bệnh. Do đó, tuyên truyền không đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn, đây vừa là giải pháp kỹ thuật, vừa giảm thiểu kinh tế, giúp cho thị trường ta không bị xuống giá lúc này và đề phòng sốt tới đây quý III, IV khủng hoảng thiếu. Bởi nhiều nước hiện nay giá lợn rất cao. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT cùng các doanh nghiệp, các sở Công thương họp bàn dự trữ thịt đông lạnh, nếu doanh nghiệp nào có điều kiện thì tập trung và Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích, tăng cường. Giảm thiểu kinh tế bằng cách không tăng đàn lúc này kể cả quy mô hộ nhỏ hay lớn vì tăng đàn lúc này nguy cơ rủi ro rất cao.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng trao đổi về việc hỗ trợ cho người nông dân: “Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính và NN&PTNT cùng với các ngành tính toán trên cơ sở năm nay có dịch chưa bao giờ xảy ra, nông dân chúng ta rất thiệt hại, các thành phần kinh tế tham gia thiệt hại, nhà nước có một chính sách hỗ trợ trên cơ sở nguyên tắc dịch xảy ra không ai muốn, nhà nước sẽ cố gắng tối đa trong điều kiện cho phép để Trung Ương, địa phương, và người dân cùng chung tay vào lúc khó khăn nhất".

Lê Bảo